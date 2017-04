Der Special-Speed-Logistiker schließt 2016 mit einem Umsatzplus von neun Prozent ab. Besonders starken Zuwachs verzeichneten die Bereiche Automotive und Aviation.

Neu-Isenburg. Time Matters konnte seinen Umsatz im Jahr 2016 erneut steigern. Wie das Unternehmen mitteilte schließt der Experte für weltweite Special Speed Logistik das Jahr 2016 mit einem Umsatzplus von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr auf knapp unter 70 Millionen Euro ab. Damit setzt Time Matters seine positive Gesamtentwicklung der letzten Jahre fort.

In 2016 standen dabei der Anschluss weiterer Airlines und Partner an das Netzwerk und der Ausbau von speziellen Industrielösungen im strategischen Fokus. Das Unternehmen, das nach der hundertprozentigen Übernahme durch die Lufthansa Cargo weiter eigenständig agiert, will im Jahr 2017 neben dem Launch der On-Board-Kurier-Plattform Time Matters Airmates vor allem die weitere Digitalisierung seiner Plattform sowie das internationale Wachstum vorantreiben. Durch die engere Zusammenarbeit mit Lufthansa Cargo werden zudem weitere Wachstumspotentiale erwartet.

2017 weiter die Digitalisierung im Fokus

Durch den Gewinn neuer Geschäfte und die Entwicklung spezieller Industrielösungen konnte in 2016 das Industriekundengeschäft nach eigenen Angaben weiter überproportional ausgebaut werden. Insbesondere die Bereiche Automotive mit plus 92 Prozent, High Tech & Semiconductors mit plus 47 Prozent sowie Aviation & Aerospace mit plus 44 Prozent haben demnach ein eindeutiges Wachstum zum Vorjahr zu verzeichnen.

„Als führender Experte für Special Speed Logistics haben wir unsere Wachstumsziele für 2016 deutlich übertroffen und fokussieren uns für 2017 nun voll auf die weitere Digitalisierung unserer Transportlösungen und Prozesse“, erklärt Franz-Joseph Miller, Geschäftsführer der Time Matters Gruppe. (jt)