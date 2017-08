Im nordrhein-westfälischen Kaarst nimmt im Oktober ein neuer Standort des Lebensmittellogistikers den Betrieb auf. Die neue Tochtergesellschaft heißt Thomsen & Marnet Logistics GmbH.

Kaarst. Die Thomsen-Gruppe erweitert ihr Netzwerk um einen Standort in Nordrhein-Westfalen. Wie der Lebensmittellogistiker am Mittwoch mitteilte, geht nimmt die neue Thomsen & Marnet Logistics GmbH am 1. Oktober in Kaarst bei Neuss ihre Arbeit auf. Geschäftsführer werden Ulf Thomsen und Marc Marnet. Schwerpunkte der Tätigkeit von Thomsen & Marnet sind temperaturgeführte Lebensmitteltransporte im Stückgut- und Teilpartiebereich sowie in der Kontraktlogistik.

Nordrhein Westfalen habe aufgrund seiner Bevölkerungsdichte und seiner hohen Zahl an großen und mittelständischen Lebensmittelherstellern eine enorme strategische Bedeutung für die Unternehmensgruppe, hieß es in einer Pressemitteilung. Der neue Standort biete eine optimale Anbindung an diesen wichtigen Schlüsselmarkt. Die neue Geschäftseinheit verfügt nach Angaben der Thomsen-Gruppe jahrzehntelange Erfahrung und Kompetenz im Bereich der Lebensmittellogistik. (ag)