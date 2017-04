Sie sind der Meinung, Sie haben die schönsten Lkw in Ihrem Fuhrpark? Dann schicken Sie sie jetzt noch ins Rennen um den Titel "Supertruck 2017".

Zum 11. Mal lässt der TRUCKER, die Schwesterzeitschrift der VerkehrsRundschau, seine Leser die schönsten Lkw des Jahres wählen. Auf die Sieger warten nicht nur Ruhm und Bewunderung, sondern auch hochwertige Preise.

Noch bis zum Sonntag, 9. April 2017, läuft die Bewerbungsphase für Deutschlands schönste Trucks. Teilnehmen kann jeder, der seinen Lkw für den schönsten in einer der drei Kategorien Workingtruck, Showtruck oder Oldtimer hält. Dank unserer Sponsoren, allen voran Continental und HS-Schoch, erhalten die drei Gewinner jeder Kategorie wieder Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Die jeweils Erstplatzierten werden zur Siegerehrung im Rahmen des Truck-Grand-Prix am Nürburgring eingeladen und nehmen dort am Korso teil. Alle Einzelheiten finden Sie in der Ausgabe 5/2017 des TRUCKER und auf www.trucker.de .

Nutzen Sie einfach ein sonniges Wochenende, um Ihren Truck auf Hochglanz zu polieren, und fotografieren Sie ihn von seinen schönsten Seiten. Ihre Bilder können Sie im Bewerbungsformular auf www.trucker.de hochladen und damit automatisch an der Wahl teilnehmen. Bitte nutzen Sie möglichst nur Querformate. Einsendeschluss ist Sonntag, der 9. April 2017.

Ab dem 13. April läuft dann die Abstimmung per Mausklick oder Postkarte. Mehrere Tausend Stimmen werden in jedem Jahr von den Lesern und Fans abgegeben. Auf die Wähler warten ebenfalls tolle Preise, die nach Wahlende von unserer Glücksfee ausgelost werden. Los gehts! Erst ans Polieren, dann an die Kamera und schon sind Sie dabei.

-->> Zum Anmeldeformular