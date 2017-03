Stegmaier Nutzfahrzeuge, Spezialist für Wartung, Reparatur, Vermietung und An- und Verkauf von Fahrzeugen, hat eine Ankaufplattform im Internet gelauncht.

Kirchberg an der Jagst. Stegmaier Nutzfahrzeuge bietet ab sofort eine Ankaufplattform im Internet an, auf der Unternehmen Koffer- und Planenfahrzeuge, Sattelzugmaschinen und Auflieger, Wechselbrücken-, Kühl-, Bau- und Kommunalfahrzeuge, Transporter, Sonderfahrzeuge und Oldtimer zu Geld machen können. Verkaufsinteressenten übermitteln dabei die wesentlichen Fahrzeugdaten per Webformular an Stegmaier.

Erste Bewertung kostenlos

Anschließend erhält der Verkäufer eine erste Bewertung des Fahrzeugs. Diese ist kostenlos, auch wenn kein Verkauf zustande kommt. „Je mehr Einzelheiten wir über das Fahrzeug vorab erhalten, desto präziser und schneller können wir eine Preisvorstellung definieren“, erklärt Frank Neumann, Geschäftsführer von Stegmaier Nutzfahrzeuge.

Vor-Ort-Besichtigung durch BFS-Partnernetzwerk

In einem zweiten Schritt wird das Objekt vor Ort durch Fachleute besichtigt. Hierbei greift Stegmaier auf das Partnernetz seines Tochterunternehmens BFS zurück. Der Truckvermieter BFS Business Fleet Services unterhält ein Partnernetzwerk von mehr als 70 MAN-Werkstätten. „Eine unserer Partnerwerkstätten ist mit Sicherheit in der Nähe des Fahrzeugstandorts, so dass es einfach ist, einen Besichtigungstermin mit einem unserer Sachverständigen zu vereinbaren“, so Neumann.

Sollte der Verkäufer das darauf folgende Angebot annehmen, organisiert Stegmaier die Abwicklung und Überführung des Fahrzeugs und weist die Zahlung an. Der gesamte Prozess sei transparent, zuverlässig und schnell, verspricht der Stegmeier-Geschäftsführer. Stegmaier kauft über unter www.wirkaufenlkws.de auch Unfallfahrzeuge an. „Eventuell können wir die Teile über unsere Gebrauchtteilebörse vermarkten“, so Neumann. (mh)