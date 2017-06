Der Hersteller und Vertrieb von Mineralwasserprodukten lässt sich vom Systemanbieter SSI Schäfer ein neues Lager- und Logistiksystem am Standort Emsdetten errichten.

Emsdetten. Aufgrund des Unternehmenswachstums und dem Wunsch nach mehr Automation setzt Getränkehersteller Salvus Mineralbrunnen im münsterländischen Emsdetten auf ein neues Lager- und Logistiksystem. Als Generalunternehmer steuert SSI Schäfer vom Regalstahlbau über die Integration automatisierter Hardware bis hin zu prozessunterstützender IT die Lagertechnik bei.

In einer Bauhöhe von 34 Metern wird in Silobauweise ein Logistikzentrum errichtet, in dem fünf Regalbediengeräte vom Typ Exyz für eine doppeltiefe Lagerung sorgen. Das Hochregallager bietet Lagerkapazitäten für 15.240 Paletten und ist mit einer umfangreichen Palettenfördertechnik ausgestattet. Eine Elektohängebahn vervollständigt die Hardware hinsichtlich der automatisierten Prozessgestaltung.

Umschlagsleistung 300 Paletten pro Stunde

Das Warehouse Management System Wamas von SSI Schäfer sorgt dabei für eine schnittstellenfreie Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung sowie die Visulisierung im Lager. Alles in Allem soll die Umschlagsleistung 300 Paletten pro Stunde betragen. Die Fertigstellung des gesamten Logistikzentrums ist für Frühjahr 2018 vorgesehen. (mh)