Zusmarshausen. Mit dem ProCargo CT1 steigt Sortimo neu in den Markt der Lastenräder ein. Das Pedelec ist ab sofort im Sortimo-Online-Shop (sortimo.de/shop) sowie in allen Sortimo-Niederlassungen und Sortimo-Stationen erhältlich. Flottenkunden lockt der Hersteller mit speziellen Servicepaketen, wie einem deutschlandweit flächendeckenden Service- und Wartungsnetz. Zusätzlich werden individuelle Fahrtrainings angeboten und die Kunden bei der Beantragung von Fördergeldern von Bund und Kommunen unterstützt. Das Fassungsvermögen des ProCargo CT1 ist laut Sortimo mit dem Kofferraumvolumen eines Kompaktklassefahrzeuges vergleichbar. Eine patentierte Neigetechnik erlaubt auch in beladenem Zustand hohe Kurvengeschwindigkeiten. Interessenten können in den Sortimo-Niederlassungen Termine für Probefahrten vereinbaren. (bj)