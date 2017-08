Der IT-Anbieter Active Logistics präzisiert die Sendungsverfolgung mithilfe von Sensoren – so sollen exakte Zustellzeitvorhersagen möglich sein.

Niederaula. Das Active Logistics Solution Center Niederaula hat seine Anwendungen zur Sendungsverfolgung erweitert. Wie der Anbieter von IT-Komplettlösungen für Unternehmen aus der Logistikbranche mitteilt, erhalten Kunden künftig die Möglichkeit, zusätzliche Statusinformationen zu ihren Lieferungen abzufragen, die über die aktuelle Positionsbestimmung weit hinausgehen.

Daten zu Temperatur, Umgebungshelligkeit oder auch Beschleunigung der Güter sollen von sogenannten (Hybrid)-Tags ermittelt, die direkt auf den Ladungsträgern aufgebracht werden. Die batteriebetriebenen Sensoren, die der Frankfurter Spezialisten für IoT-Lösungen Conbee entwickelt hat, übertragen in definierbaren Zeitintervallen oder auf Anforderung selbstständig die jeweils gewünschten Zustandsinformationen.

Kontinuierliche Überprüfung der Kühlkette

Alle von diesen Sensoren gemessenen Werte sollen dabei über energieeffiziente Drahtlosnetzwerke direkt zurück an das Rechenzentrum von Active Logistics und in die dort eingesetzte Anwendung zur Sendungsverfolgung fließen. So können die IT-Spezialisten nach Angaben des Unternehmens unter anderem die voraussichtliche Zustellzeit sehr präzise errechnen. Darüber hinaus ermögliche die Technologie, Waren kontinuierlich nachzuverfolgen.

„Das macht dieses erweiterte Tracking zum Beispiel für die Lebensmittellogistik interessant, weil sie die Einhaltung der Kühlkette sehr genau überprüft“, erklärt Heiko Foltys, Key Account Manager im Active Logistics Solution Center Niederaula. Nach einer Störung könnten dann beispielsweise Produkte, die nicht mehr für den Verzehr geeignet sind, rechtzeitig entsorgt werden, bevor sie verkauft oder weiterverarbeitet werden. (jt)