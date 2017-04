Die Logistikgruppe blickt auf das bislang erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte zurück und konnte ihrem Umsatz um fast ein Fünftel steigern.

Ulm. Der mittelständische Logistikdienstleister Seifert Logistics Group mit Sitz in Ulm hat seinen Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr 2016 um 18 Prozent auf 145 Millionen Euro und damit deutlich über den aktuellen Branchendurchschnitt von rund zwei Prozent gesteigert. Auch die Lagerkapazitäten wurden deutlich auf 470.000 Quadratmeter Hallenfläche ausgebaut – das sind 34 Prozent mehr als im Jahr 2015. „Das zurückliegende Geschäftsjahr 2016 ist das bislang erfolgreichste in unserer Firmengeschichte“, sagte Harald Seifert, geschäftsführender Gesellschafter. In diesem Jahr feiert die Seifert Logistics Group ihr 70-jähriges Bestehen.

Einer der Treiber für den Erfolg der Seifert Logistics Group war auch 2016 wieder der Bereich Kontraktlogistik. Hier steigen die Umsätze nach Unternehmensangaben seit mehreren Jahren kontinuierlich zweistellig an. Neue Aufträge kamen vor allem aus der Automotive-Branche. „Unsere Gruppe ist hier mit innovativen Lösungen gut aufgestellt. Deshalb erwarten wir auch in den nächsten drei Jahren im Bereich Kontraktlogistik ein überdurchschnittliches Wachstum“, betonte Seifert. Detaillierte Zahlen nannte das Unternehmen nicht.

Mit dem enormen Umsatzwachstum ging die Schaffung von 650 neuen Arbeitsplätze an unterschiedlichen Standorten einher. „Anfang März 2016 haben wir den tausendsten Mitarbeiter eingestellt, Ende des Jahres waren wir schon bei über 1600 Menschen“, sagte Seifert. 50 Mitarbeiter sind Auszubildende. (sno)