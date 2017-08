Der Logistikexperte und der Verpackungsspezialist bieten jetzt gemeinsam ihre Dienstleistungen für den Transport von Maschinen und Industriegütern an.

Haiterbach. Die Unternehmen Alfred Schuon und Bropack Bronner Packmittel führen Logistikdienstleistungen für Maschinen und Industriegüter künftig gemeinsam durch. Das teilten beide am Donnerstag mit. Durch die Bündelung der Portfolios erweitert das Speditions- und Logistikunternehmen Schuon sein Dienstleistungsangebot und setzt zusammen mit dem neuen Partner komplexe Logistikprojekte für Industriegüter um.

Vor jedem Auftrag entwickeln Bropack und Schuon nach eigenen Angaben gemeinsam ein individuelles Konzept entsprechend der spezifischen Anforderungen des Kunden. Schuon übernimmt im Rahmen der Kooperation die Abholung und Verladung der Güter sowie den Transport zum eigenen Multi-User-Center in Sulz am Neckar. Dort stehen beheizte und zutrittsgesicherte Lagerflächen sowie ein Schwerlaststapler mit 15 Tonnen Tragfähigkeit zur Verfügung. Zudem wird am Standort ein Hallenkran mit bis zu 16 Tonnen Hebelast installiert.

Bropack übernimmt Lagerung und Verpackung

Bropack kümmert sich in Sulz um die Zwischenlagerung und verpackt die Maschinen fachgerecht unter Einhaltung des HPE-Standards und belädt die Container für den Transport. Außerdem dokumentiert der Verpackungsspezialist den gesamten Versandprozess und überwacht während der Lagerdauer Korrosionsgefahren. Auf Kundenwunsch übernehmen die Kooperationspartner anschließend auch die Zoll- und Frachtabwicklung sowie die Zustellung der Maschinen. Ware und Verpackung sind auf Kundenwunsch während des gesamten Vorgangs versichert.

„Welche Dienstleistungen der Kunde in welchem Umfang in Anspruch nimmt, entscheidet er selbst. Die Kosten werden pro Abwicklung kalkuliert und sind somit variabel“, erklärt Andreas Bronner, Geschäftsführer von Bropack. Das Ergebnis der Auslagerung der Maschinenlogistik seien freie Kapazitäten in Produktion und Versand. Dazu können der Kunde auf längere Standzeiten oder Produktionsschwankungen schnell reagieren. Auch die kurzfristige Abwicklung außerhalb der regulären Arbeitszeiten ist laut Bronner möglich. (ag)