Betroffen sind 130 Mitarbeiter. Künftig will das Unternehmen seine Logistik auf einen Standort in Rheinland-Pfalz konzentrieren.

Osnabrück. Die Schuhhandelsgruppe Hamm Reno will ihre Logistik zentralisieren und den Standort in Osnabrück schließen.



Betroffen sind 130 Mitarbeiter, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Mit dem Gesamtbetriebsrat sollen in Kürze Verhandlungen über einen Interessenausgleich und den Sozialplan beginnen. Die Logistik solle auf den Standort Thaleischweiler-Fröschen in Rheinland-Pfalz konzentriert werden.

Die Verlagerung sei notwendig, um die Unternehmensgruppe effizienter zu machen. Die beiden parallel bestehenden Logistik-Standorte seien auf Dauer betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll gewesen. Die Doppelstrukturen seien noch eine Folge der Fusion des Familienunternehmens Hamm in Osnabrück mit Reno im Jahr 2005, hieß es. (dpa)