Der Dienstleister Cemat bietet im italienischen Hafen La Spezia eine beschleunigte Container-Abwicklung in Richtung des Güterverkehrszentrums Padua an.

La Spezia. Eine schnellere Containerverladung vom italienischen Hafen La Spezia zum Güterverkehrszentrum (GVZ) Padua soll ein neuer Fast Corridor für die Zollabfertigung von Waren bieten. Cemat, ein Anbieter von Dienstleistungen im Kombinierten Verkehr, der rund 150 GVZ in Europa miteinander verbindet, führt die Kontrollen von Gütern, die aus Fernost in La Spezia ankommen, am Bestimmungsort durch, so dass die Container in La Spezia nicht warten müssen. Cemat garantiert über Mercitalia Rail fünf Züge pro Woche, die zwischen dem ligurischen Hafen und dem GVZ Padua verkehren.

Noch im Laufe dieses Jahres wird mit der Einrichtung eines weiteren Fast Corridors für die Zollabwicklung zwischen dem Hafen La Spezia und dem GVZ Bologna gerechnet. (nja/ag)