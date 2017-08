Rossmann kooperiert mit Amazon

Wer den "Amazon Prime"-Service in Berlin nutzt, kann sich künftig Waren der Drogeriemarktkette innerhalb von einer Stunde zustellen lassen.

Berlin. Der Onlinehändler Amazon und die Drogeriemarktkette Rossmann machen gemeinsame Sache. Mitglieder des kostenpflichtigen Premiumdienstes „Amazon Prime“ in Berlin können sich künftig auch Waren von Rossmann innerhalb von einer Stunde oder eines wählbaren Zwei-stunden-Zeitfensters zustellen lassen. Nach eigenen Angaben bietet Rossmann zum Start über „Prime Now“ rund 5000 Produkte an. Zur Auswahl gehören unter anderem Haushaltswaren, Babyprodukte und Kosmetikartikel.

Unter den Drogeriemärkten gehört Rossmann beim Thema Online-Handel zu den Pionieren. Als erster Drogeriemarkt in Deutschland startete die Kette 1999 einen eigenen Online-Shop. „Wir sind immer interessiert, neue Wege zu gehen“, kommentierte Rossmann-Geschäftsführer Raoul Roßmann den neuen Service über Amazon. „Die Kooperation gibt uns Aufschluss darüber, wie ein zeitnaher Lieferservice von unseren Kunden in Berlin angenommen wird“, führte er an.

Zusammenstellung der Waren zentral in Berlin

Die Zusammenstellung der über Amazon georderten Produkte erfolgt in einer Rossmann-Filiale zentral in Berlin. Kunden tätigen ihre Bestellung online über www.primenow.de oder in der entsprechenden Amazon-App. Soll die Ware innerhalb einer Stunde zugestellt werden, fällt ein Aufpreis von 6,99 Euro an. Die Lieferung innerhalb eines wählbaren Zweistundenfensters von Montag bis Samstag zwischen acht und 24 Uhr. ist für Prime-Kunden hingegen kostenlos. Der Mindestbestellwert liegt bei 20 Euro.

Bei seinem Schnelllieferservice Prime Now arbeitet Amazon in Berlin bereits mit mehreren lokalen Händlern zusammen – unter andere mit der Bio-Supermarktkette „Basic“ und dem Lebensmittelhändler „Kochhaus. Ebenfalls in Berlin ging im Mai der Lebensmittellieferservice „Amazon Fresh“ an den Start. (sno)