Der Spezialist für die Lagerlogistik reagiert mit der Erweiterung auf ein anhaltendes Wachstum im E-Commerce-Handel und der zugehörigen Industrien und Unternehmen.

Holzwickede. An den Standorten der Rhenus Warehousing Solutions in Eisenach, Hamburg-Harburg und Dortmund sollen in diesem Jahr die Lagerflächen erweitert werden. Damit will der Outsourcing Dienstleister für Industrie und Handel im lagerlogistischen Bereich Kapazitätsengpässe vermeiden und den vermehrten Kundenanfragen aufgrund des E-Commerce-Booms nachzukommen.

Die Gesamtfläche des Standorts Eisenach soll bis Ende November 2017 um 20.000 Quadratmeter auf insgesamt 60.000 Quadratmeter erweitert werden. Das 2012 eröffnete Lager ist für Produkte bis Wassergefährdungsklasse 3 (WGK) geeignet. Am Standort Dortmund ist bis Ende des Jahres eine Erweiterung der Lagerfläche um insgesamt knapp 34.000 Quadratmeter geplant, womit die Gesamtfläche auf etwa 84.000 Quadratmeter steigt.

In Hamburg-Harburg wird die Gesamtlagerfläche des Multi-User-Distributionszentrums um 21.000 Quadratmeter auf 52.500 Quadratmeter vergrößert. Auch diese Erweiterung ist bereits im Bau und soll im Sommer 2017 fertiggestellt werden. Die Anlage ist für ebenfalls für WGK 3 geeignet, wie auch eine breite Palette von Gefahrstoffen einschließlich brennbaren Flüssigkeiten. Hierfür wurde der Standort mit modernster Löschanlagentechnik ausgestattet. (ag)