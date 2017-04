Frachtenbörsenbetreiber TimoCom meldet für das Geschäftsjahr 2016 einen Rekordumsatz. Insgesamt wurden 68,3 Millionen Angebote von mehr als 110.000 Nutzern eingestellt.

Erkraht. TimoCom hat im Geschäftsjahr 2016 62,2 Millionen Euro umgesetzt (Vorjahr: 56,7 Millionen Euro) und damit den höchsten Jahresumsatz seit Firmenbestehen verzeichnet. Wie der Frachtenbörsenbetreiber weiter meldet, wurden im Berichtzeitraum 68,3 Millionen Laderaum- und Frachtangebote eingestellt. Die Gesamtkundenzahl lag per Jahresende 2016 bei über 36.000 Kunden, mehr als 110.000 Nutzer arbeiten mit der Transportplattform. Alleine im vergangenen Jahr gewann TimoCom über 7300 Kunden.

Neue Features werden gut angenommen

Als vollen Erfolg wertet TimoCom ferner den Launch einer Up- und Downloadfunktion für Dokumente. Kunden können seit Herbst letzten Jahres ihre häufig nachgefragten Dokumente durch einmaliges Hochladen in ihrem Profil anderen angebundenen Unternehmen zum Download zur Verfügung stellen. Bis Jahresende 2016 wurden über 16.000 Dokumente hochgeladen. Darüber hinaus freut man sich in Erkrath über die Entwicklung des TimoCom Messengers, der auf über fünf Millionen verschickte Einzelnachrichten kam. In Sachen Prozessoptimierung dank Schnittstellen sei es zudem gelungen, mehr als 200 Telematikanbieter mit der Transportplattform zu vernetzen.

Auch in diesem Jahr will der IT-Dienstleister sein Angebot weiter ausbauen. „Mitte des Jahres ergänzen wir zum Beispiel unsere Transportplattform um eine enorm wichtige und prozessoptimierende Anwendung für unsere Kunden. Diese präsentieren wir erstmalig exklusiv auf der Transport Logistic in München“, kündigt Company Spokesman Gunnar Gburek an. (mh)