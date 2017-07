Im Gewerbezentrum Fahrbinde bei Ludwigslust sollen rund 100 neue Arbeitsplätze entstehen. Baubeginn für das Lager ist im Herbst.

Schwerin. Die niederländische Raben Group baut im Gewerbezentrum Fahrbinde (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein großes Logistikzentrum. Es werde der erste eigene Standort der international tätigen Unternehmensgruppe in Mecklenburg-Vorpommern sein, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) am Dienstag in Schwerin. Mehr als 100 Arbeitsplätze sollen am Autobahnkreuz von A 14 und A 24 entstehen. „Fahrbinde ist aufgrund der direkten Verkehrsanbindung und der verfügbaren Flächen der richtige Standort für uns”, sagte der Geschäftsführer der Raben Group, Ewald Raben.

Baubeginn auf dem zehn Hektar großen Grundstück soll im Herbst sein. Vorgesehen sind den Angaben zufolge der Bau einer Kommissionierungshalle und zweier Lagerhallen sowie eines Bürogebäudes. Mehr als zehn Millionen Euro sollen investiert werden.

Das Land wird laut Wirtschaftsministerium voraussichtlich 1,6 Millionen Euro Fördermittel zuschießen.

Die gesamte Logistikkette soll in Fahrbinde abgedeckt werden - von der Warenbeschaffung bis zum Vertrieb, wie es hieß. Vorgesehen seien auch die Etikettierung, Verpackung und Kommissionierung von Paletten und Kartons. Darüber hinaus sollen kundenspezifische Verpackungen und auch das Retouren-Management ermöglicht werden. Der erste Großkunde werde aus dem Bereich der Lebensmittelindustrie kommen.

Nach Angaben der Logistik-Initiative Mecklenburg-Vorpommern gibt es im Nordosten 5200 Logistikunternehmen mit zusammen rund 31.000 Beschäftigten. Der Jahresumsatz der Branche wird mit 2,1 Milliarden Euro angegeben. Zuvor hatte die „Schweriner Volkszeitung” (Dienstag) über die geplante Ansiedelung berichtet. (dpa/sno)