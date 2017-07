Das Logistikunternehmen setzt seinen Expansionskurs fort. Die neue Gesellschaft konzentriert sich auf internationale Straßentransporte, unter anderem nach Russland, in die Türkei und nach Kasachstan.

Mannheim. Die Raben Group expandiert weiter und hat eine neue Gesellschaft, die Raben East, gegründet. Wie Raben mitteilte, konzentriert sich das Unternehmen auf internationale Straßentransporte, insbesondere auf regelmäßige Sammelgutverbindungen in östliche Länder wie Russland, Türkei und Kasachstan. Ergänzend dazu biete Raben East auch Zollagent- und Beratungsservices an, hieß es weiter. Als Grund für die Gründung führte Raben das gestiegene Interesse westlicher Kunden an östlichen Märkten an.

„Durch den Wegfall der Zollbarrieren in der Europäischen Union rückten komplizierte Zollverfahren, wie sie in den Ländern östlich der polnischen Grenzen noch existieren, vermehrt in den Hintergrund“, sagt Bartłomiej Łapiński, Geschäftsführer von Raben East. „Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, eine Gesellschaft zu gründen, die hierauf ihren Fokus legt“, machte er deutlich. Die regelmäßigen Sammelgutverbindungen in die östlichen Wirtschaftsregionen seien insbesondere für zwei Kundengruppen interessant: uum einen für jene Kunden, die ihre Sendungen dorthin standardisieren möchten, und andererseits für Kunden, die nach neuen Vertriebsmärkten Ausschau halten und gerade erst anfangen, sich in diesem Raum zu etablieren“.



Der Hauptsitz des neu gegründeten Unternehmens befindet sich in Robakowo bei Posen. Weitere Niederlassungen gibt es in Grodzisk und Gleiwitz. Für die Distribution und Konsolidierung von Sendungen wird das gesamte europäische Netzwerk der Raben Group genutzt. Raben East wird damit nach eigenen Angaben Länder wie Armenien, Aserbaidschan, Weißrussland, Georgien, Irak, Kasachstan, Kirgisistan, Moldawien, Mongolei, Russland, Tadschikistan, Turkmenistan, Türkei, Ukraine und Usbekistan bedienen. (sno)