Die neue Halle in Blonie bietet nun fast doppelt so viele Paletten-Stellplätze wie das bisherige Lager und bietet dem Fullfilment-Spezialisten genug Raum für weitere Expansionen in Osteuropa.

Friedrichsdorf/Blonie. Meyer Quick Service Logistics (QSL) hat ein neues Multi-Temperatur-Lager im polnischen Blonie nahe Warschau in Betrieb genommen. Auf einer Grundfläche von rund 8800 Quadratmetern bietet die neue Halle Platz für etwa 9200 Paletten – das sind fast doppelt so viele wie im erst 2014 auch in Blonie bezogenen Lager, teilte der Spezialist für Frischetransporte und Lebensmittellogistik am Dienstag mit. Davon entfielen mehr als die Hälfte der Stellplätze auf den Trockenbereich und etwa jeweils ein Viertel auf den Kühl- und den Tiefkühlbereich. „Da wir in Polen sowohl mit unseren Kunden stetig wachsen als auch regelmäßig Neukunden gewinnen, mussten wir uns in Blonie vergrößern“, erklärt Andrea Wallner, Director Eastern Europe and Italy bei der QSL.

Das neue Lager verfügt über 14 Laderampen, die alle mit einem modernen Dobo-Docking-System ausgestattet sind. Dabei fährt der Lkw wie gewohnt an die Laderampe heran, allerdings ohne den Laderaum zu öffnen. Wenn der Lkw angedockt ist, wird der Bereich zwischen Tor und Fahrzeug zunächst vom Dobo-System abgedichtet. Anschließend können Tor und Laderaum vom Lager aus geöffnet werden. Damit stellt die QSL nach eigenen Angaben sicher, dass die Kühlkette auch während des Andockens gewahrt bleibt und durch die Abdichtung der Tore keine Energie verloren geht.

Für weitere Einsparungen sorgen demnach außerdem die LED-Beleuchtung im Lager sowie Solar-Panels auf dem Dach, die bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs von Heizung und Warmwasser abdecken. In Polen versorgt die QSL fast 500 Restaurants und Stores für die Kunden AmRest, Bobby Burger, Burger King, FreshPoint, Kentucky Fried Chicken, Pizza Hut und Starbucks. Das neue Lager in Blonie mit rund 100 Beschäftigten ist für den Full-Service-Logistiker außerdem von strategischer Bedeutung, da von hier aus auch QSL-Lager in Tschechien und Ungarn versorgt werden. (ag)