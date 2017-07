Die European Pallet Association hat die Produktionszahlen zum ersten Halbjahr 2017 bekannt gegeben.

Düsseldorf. Die weltweite Produktion von EPAL-Europaletten ist in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um zehn Prozent auf 42,5 Millionen Stück gestiegen, meldet die European Pallet Association (EPAL). Eine Steigerung gab es demnach im gleichen Zeitraum auch bei der Reparatur, und zwar um 11,5 Prozent auf 13,7 Millionen reparierte EPAL-Paletten. Die kontinuierliche Produktionssteigerung in den letzten vier Jahren, seitdem die Marke „EPAL im Oval“ auf allen vier Klötzen eingebrannt wird, sieht die Palettenorganisation als „einzigartige Erfolgsgeschichte der EPAL-Europalette“, die für Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit stehe. 2015 wurde zum ersten Mal die 100-Millionen-Marke an produzierten und reparierten EPAL-Paletten weltweit erreicht, im Folgejahr mit 105,5 Millionen EPAL-Paletten gesamt noch überschritten.

Martin Leibrandt, CEO der EPAL, zeigt sich hochzufrieden: “Ich hätte nie gedacht, dass EPAL das historische Ergebnis von 2015 noch toppen kann, aber das Vertrauen der Verwender von EPAL-Paletten ist ungebrochen und wächst unaufhaltsam. Darüber sind wir als EPAL sehr stolz und bedanken uns ganz herzlich bei den EPAL-Europaletten-Verwendern.“ (mh)