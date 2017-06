Der rheinland-pfälzische Verkehrsminister Wissing hat die Reihenfolge für die anstehenden Bauvorhaben im Rahmen des Bundesverkehrswegeplans 2030 festgelegt.

Mainz. Rheinland-Pfalz hat die Reihenfolge für die anstehenden Bauvorhaben an Autobahnen und Bundesstraßen im Land festgelegt. „Wir arbeiten mit Hochdruck an den Planungen“, erklärte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) am Freitag nach der Vorlage der Prioritätenliste mit den Bauprojekten aus dem Bundesverkehrswegeplan (BPW) 2030. Damit das Land die Projekte – neben den Vorhaben auf Landesstraßen – überhaupt umsetzen könne, seien im Landesbetrieb Mobilität seit dem vergangenen Jahr 76 zusätzliche Ingenieurstellen geschaffen worden.

43 Bauvorhaben an Autobahnen und Bundesstraßen mit einem Volumen von mehr als drei Milliarden Euro stünden auf der Prioritätenliste ganz oben, erklärte das Verkehrsministerium. Davon seien 16 Projekte fest disponiert und 27 stünden im vordringlichen Bedarf. Der Bundestag hatte den Bedarfsplan im Dezember festgelegt. Darin ist aber nicht enthalten, in welcher Reihenfolge die Projekte gebaut werden sollen. (dpa/ag)

Die Prioritätenliste zum BVWP 2030 steht unterhalb dieser Meldung zum kostenlosen Download bereit.