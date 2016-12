Bei einer breit angelegten Untersuchung bezeichneten zwei Drittel der Transportunternehmer ihre finanzielle Lage als schlecht oder sogar sehr schlecht.

Warschau. Die finanzielle Lage der polnischen Transportbranche ist schlechter als der Durchschnitt aller Unternehmen des Landes. Im polnischen Schuldenregister BIG InfoMonitor ist jede 17. Transportfirma, insgesamt über 10.000, als Schuldner gemeldet. Die Gesamtverpflichtungen belaufen sich auf 252,6 Mio. Zloty (fast 60 Millionen Euro). Die durchschnittliche Schuldenlast dieser Unternehmen beträgt 24.850 Zloty (knapp 6000 Euro), allerdings kommen viele individuelle Firmen auf erheblich höhere rote Zahlen.

Der Sektor leidet vor allem unter den Schwierigkeiten des Osteuropa-Geschäfts – darunter den EU-Sanktionen gegen Russland und russischen Importverboten für viele polnische Lebensmittel – sowie der Einführung von Mautgebühren in mehreren westeuropäischen Ländern wie etwa Deutschland und Frankreich. Das problematische Bild wird auch von einer Untersuchung der Wirtschaftsforscher von Bisnode Polska bestätigt, die 25.000 polnische Unternehmen befragten. Demnach sind nur 7,2 Prozent aller Firmen im Transportwesen in sehr guter, weitere 15 Prozent in guter finanzieller Verfassung. Dagegen geben zwei Drittel der betroffenen Unternehmer an, mit schwachen oder sogar sehr schlechten Finanzen zu kämpfen. (mk)