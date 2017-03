Auf der grünen Wiese nahe der Autobahn nach Berlin will Polen innerhalb der nächsten Jahre einen neuen Flughafen aus dem Boden stampfen. Die Planungen laufen bereits, der Bau wird allerdings noch Jahre dauern.

Warschau. Polen will nun doch einen völlig neuen, zentralen Flughafen bauen. Der Airport soll in der Umgebung der Autobahn A2 von Warschau nach Berlin unweit von Lodz entstehen. Dies entschied das Kabinett von Premierministerin Beata Szydlo, welche das Vorhaben als großes „Zivilisationsprojekt“ bezeichnete. Weder ein genauer Standort, ein Eröffnungsdatum noch die exakten Kosten stehen fest, doch gerechnet wird derzeit mit mindestens 20-30 Milliarden Zloty (etwa fünf bis sieben Milliarden Euro), wahrscheinlich deutlich mehr.

Laut dem Verkehrsministerium soll dies einer der führenden Flughäfen Europas werden. Grund für den Neubau sei die baldige Ausschöpfung der Möglichkeiten für den bisher größten polnischen Airport in Warschau, der in diesem Jahr voraussichtlich auf 14 Millionen Passagiere kommen wird. Angedacht war außer dem kompletten Neubau eines Standorts auch der Ausbau des bisherigen „Billigflughafens“ Modlin auf der grünen Wiese bei Warschau, der bereits eine Straßen- und Bahnverbindung in die Hauptstadt besitzt. Der neue Airport dagegen wird aufwändig für Auto- und Zugverkehr angebunden werden müssen, was weitere Milliardeninvestitionen nach sich zieht. Bis der neue Zentralflughafen entsteht, soll der Warschauer Airport ausgebaut werden. (mk)