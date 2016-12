Pharmaserv Logistics hat mit dem Impfstoffhersteller Valneva einen Vertrag über Pharmalogistikleistungen abgeschlossen.

Marburg. Das Unternehmen Valneva ist auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Impfstoffen spezialisiert. Pharmaserv Logistics übernimmt für Valneva die GDP-konforme Lagerung sowie die internationale Distribution der temperatursensiblen Impfstoffe. Die Lagerdienstleistungen werden im „Central Pharma Distribution Center“ der Pharmaserv Logistics am Stammsitz in Marburg erbracht.

Die Dienstleistungspalette beginnt bei der Abholung der Fertigwaren oder mit der Annahme von Importware im Lager. Nach einer Wareneingangsprüfung werden die Impfstoffe in das Kaltlager des Logistikzentrums eingelagert. Dieses bietet derzeit eine Kapazität von circa 2200 Stellplätzen bei zwei bis acht Grad Celsius. Ein weiterer Ausbau des Kaltlagers ist bereits in Planung. Nach der Auftragsübermittlung in das validierte Warehouse-Management-System übernimmt Pharmaserv Logistics die Kommissionierung und Versandverpackung der empfindlichen Produkte. Abschließend erfolgt der Versand per Lkw- oder Luftfracht.

„Valneva ist ein Unternehmen, das ideal zu uns und unserem Portfolio passt. Zum einen geht es um hoch temperatursensible Produkte, zum anderen bringt deren globale Supply Chain zahlreiche Anforderungen mit sich, in denen wir große Erfahrung haben“, sagte Martin Egger, Vizepräsident der Pharmaserv Logistics. (tb)