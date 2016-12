Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Woche aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Seit 1. Oktober 2016 leitet Birgit Bauer, ehemalige Chefredakteurin der VerkehrsRundschau, das Berliner Büro von MAN Truck & Bus. Sie repräsentiert die Interessen der MAN Truck & Bus AG Berlin und ist in enger Abstimmung mit dem MAN Headquarter in München Ansprechpartnerin für alle politischen Themen rund um Nutzfahrzeuge, Personen- und Güterverkehr. Bauer folgt auf Dirk Höke, der nun die politische Arbeit der Volkswagen Truck & Bus GmbH verantwortet. Am 1. November hat Moises Costa seine Arbeit als Leiter des Brüsseler Büros aufgenommen. Costa hat bereits von 2009 bis 2013 für MAN Latin America in seiner Heimat Brasilien gearbeitet. Dort war er ebenfalls für internationale Politikbeziehungen verantwortlich.



Der Aufsichtsrat und die Gesellschafter des Logistik-Kompetenz-Zentrums (LKZ) in Prien am Chiemsee haben den Geschäftsführervertrag von Karl Fischer bis zum Jahr 2022 verlängert. Fischer ist seit 2000 Geschäftsführer des Innovationszentrums für Verkehr und Logistik.



Die Hauptversammlung der ZF Friedrichshafen AG hat Robert Friedmann (50), Sprecher der Konzernführung der Würth-Gruppe, in den Aufsichtsrat berufen. Friedmann wird das Mandat zum 1. Januar 2017 aufnehmen. Er folgt auf den früheren ZF-Vorstandsvorsitzenden Hans-Georg Härter, der seit 2013 Mitglied im ZF-Aufsichtsrat war und im August dieses Jahres sein Mandat niedergelegt hat. Friedmann arbeitet seit 1992 bei der Würth-Gruppe, seit 2004 ist er Mitglied der Konzernführung der Würth-Gruppe, seit 2005 Sprecher der Konzernführung.



Die Goldhofer AG und ihr bisheriger Vorstandsvorsitzender Stefan Fuchs werden künftig getrennte Wege gehen. Seit dem Jahr 2000 war Fuchs Mitglied des Vorstandes von Goldhofer, seit 2003 Vorsitzender. Die Geschäfte des Unternehmens werden bis auf Weiteres von den beiden anderen Vorständen, Hubert Schaller und Franz Bilmayer, geführt.



Geschäftsführerwechsel bei Eurogate in Bremerhaven und Hamburg: Peter Zielinski, seit 1999 Geschäftsführer des Eurogate Container Terminals Hamburg, geht am 31. Dezember 2016 in den Ruhestand. Die Leitung des Hamburger Terminals übernimmt sein Bremerhavener Kollege Wolfgang Schiemann, der nach zwölf Jahren an die Elbe zurückkehrt. Schiemann übergibt am 1. Januar 2017 seinerseits die Geschäftsführung des Eurogate Container Terminals Bremerhaven an die bisherige Betriebsleiterin Manuela Drews.



Der Schenker-Vorstand stellt sich zum 1. Januar 2017 neu auf. Unter dem bisherigen Vorstand Landverkehr Ewald Kaiser werden künftig die Bereiche Luft- und Seefracht sowie die Landtransport-Sparte in einem neuen Ressort „Fracht (COO)“ gebündelt. Neu geschaffen hat die Deutsche-Bahn-Tochter das Ressort „Commercial DB Schenker (CCO) and Contract Logistics“ mit Tom Schmitt an der Spitze, der bislang nur den Bereich Kontraktlogistik verantwortete. Erstmals werden damit die Bereiche Key Account Management/Sales und Marketing auf Vorstandsebene verankert. Auch in der größten Geschäftsregion von Schenker gibt es eine Veränderung im Vorstand: Bereits zum 1. Dezember 2016 hat Reiner Heiken (54) von Ewald Kaiser den Posten als CEO der Region Europe übernommen. Heiken war zuletzt als Vorsitzender der Geschäftsleitung bei Kühne & Nagel in Hamburg tätig.



Hans-Jörg Heims (53) verstärkt ab sofort die Unternehmenskommunikation der Hamburger Hafen Logistik AG (HHLA). Heims kommt von Evonik Industries in Essen, wo er bis zum Frühjahr als Konzernsprecher und Leiter Konzernpresse fungierte. In seiner neuen Funktion folgt er auf den ehemaligen HHLA-Pressesprecher Karl Olaf Petters, der inzwischen als Vice President Communications Europe beim Logistikunternehmen Kühne + Nagel tätig ist.



Jens Zeller (53) wird zum 1. Januar 2017 Geschäftsführer von Idem Telematics, einem Anbieter von Telematik-Lösungen für Truck und Trailer. In dieser Funktion soll er sich in erster Linie auf Kommunikation, Vertrieb, Produktmanagement und Support konzentrieren. Thomas Piller fokussiert sich in seiner Geschäftsführungsfunktion auf die kaufmännischen Bereiche, Entwicklung und Operations. Zeller kommt von Schmitz Cargobull, wo er seit 2012 den Vertrieb Zentraleuropa geleitet hat. Zuvor sammelte er langjährige Vertriebserfahrung in unterschiedlichen Bereichen des Nutzfahrzeugbereichs der Daimler AG. So verantwortete er unter anderem als Geschäftsleitungsmitglied den Gesamtvertrieb von Daimler Fleetboard.



Matthias Kluckert (34) und Monika Laurent-Junge (51) verstärken seit 1. Dezember die neu strukturierte Unternehmenskommunikation von Linde Material Handling. Als Leiter Content & Editorial Team verantwortet der Journalist Kluckert die redaktionellen Inhalte der internen und externen Unternehmenskommunikation. Laurent-Junge ist als Leiterin Marketing & Communication Channels tätig. Beide berichten an Michael Hauger, Leiter Communications von Linde Material Handling, der diese Funktion im Herbst 2015 zusätzlich zu seinen Aufgaben als Leiter Konzernkommunikation der Kion Group AG übernommen hatte. Kluckert arbeitete seit 2009 als Journalist bei Axel Springer. Laurent-Junge war seit 2000 in verschiedenen Führungspositionen in der Marketing-Kommunikation des US-Softwareunternehmens Cincom Systems tätig. (th)