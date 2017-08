Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Robert Kees wurde mit sofortiger Wirkung zum CEO des neu geschaffenen Konzernbereichs Marketing & Sales bei TÜV Süd berufen. In diesem Bereich sind das strategische Key-Account-Programm und das Konzernmarketing zusammengefasst. Parallel dazu wird Kees bis auf weiteres als Geschäftsführer der TÜV Süd Product Service GmbH tätig sein. Er berichtet direkt an Ishan Palit, COO bei TÜV Süd. Kees verfügt über langjährige Erfahrung als Produktmanager und Key Account Manager. Unter anderem war er als Prokurist beim Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen KPMG tätig. Seit 2012 war er als Sprecher der Geschäftsführung der TÜV Süd Product Service für das operative Geschäft zuständig.

Christian Althaus (35) übernimmt mit Wirkung zum 16. August 2017 die Funktion des Chief Financial Officers (CFO) von Trans-o-flex. Er tritt damit die Nachfolge von Axel Stetenfeld an, der das Unternehmen verlassen hat. Althaus hat er neun Jahre bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Pricewaterhouse Coopers (PwC) in Frankfurt gearbeitet. Seit Herbst 2016 arbeitet Althaus bei Trans-o-flex. Er fing als Bereichsleiter Rechnungswesen an, erhielt nach wenigen Monaten Prokura und übernimmt jetzt die Position des CFO.



Rüdiger Grube neuer Beiratsvorsitzender der Paul Schockemöhle Logistics Gruppe. Auf seiner Sitzung am 30. Mai 2017 hat der Beirat der Paul Schockemöhle Logistics Gruppe Grube mit Wirkung zum 01. August 2017 zum neuen Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Grube folgt damit auf Gottfried Pille, der zukünftig als stellvertretender Vorsitzender fungiert.



Andreas Sundl (50) hat im Juli 2017 die operative Geschäftsführung der Hödlmayr Rail Logistics übernommen. Sundl ist seit knapp zehn Jahren für das Automotive-Unternehmen tätig und verantwortet als Geschäftsführer zudem die Tochterunternehmen Hödlmayr Logistics Austria, Hödlmayr Logistics Germany sowie Hödlmayr Logistics Tschechien. Vor seiner Karriere bei Hödlmayr hatte Sundl mehr als vier Jahre die Geschäftsführung der Car Rail Logistics inne. Davor war er im Management des ÖBB-Güterverkehrs tätig, zuletzt als Leiter Marketing, Business Development, Qualitätsmanagement und Einkauf. Zum Führungs-Team der Hödlmayr Rail Logistics zählen neben Andreas Sundl Helmut Füßlberger, dem die kaufmännische Geschäftsführung obliegt und Thomas Gerstgrasser, der den Vertrieb leitet.

Johannes Daume (32) startet am 1. September als Konstruktionsleiter bei Atlas Nordhessen mit Sitz in Borken. Daume hat an der Technische Hochschule Mittelhessen Maschinenbau studiert. Der gelernte Industriemechaniker verfügt zudem über sechs Jahre Berufserfahrung im Bereich Konstruktion sowie als Berechnungsingenieur.

Hannes Stefan Hönemann (50) übernimmt ab dem 1. September 2017 die Leitung der Unternehmenskommunikation des Flughafen Berlin Brandenburg (FBB). Hönemann hat in den letzten acht Jahren beim schwedischen Energieunternehmen Vattenfall als Kommunikationsmanager gearbeitet. Zuvor war er unter anderem Pressesprecher der Berliner SPD und wissenschaftlicher Mitarbeiter eines Abgeordneten im Landtag NRW. (th)