Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Zum 1. Juli 2017 hat Kai Krüger (49) die Leitung der Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr übernommen. Der Jurist ist Nachfolger von Ulrich Schmidt, der überraschend am 22. Dezember 2016 verstarb. Krüger kann auf langjährige Erfahrungen und Kenntnisse aus seiner Tätigkeit bei der Dienststelle zurückgreifen und übernahm im Februar 2017 bereits kommissarisch die Leitung. Die Dienststelle Schiffssicherheit ist im Auftrag des Bundes tätig. Zu den Aufgaben gehört die Überwachung der Einhaltung der internationalen Übereinkommen für Sicherheit und Umweltschutz auf den Weltmeeren. Die Dienststelle ist zuständig für Schiffe unter deutscher Flagge, die gewerbliche Seeschifffahrt betreiben sowie für Fischereifahrzeuge und Traditionsschiffe.

Der Gesamtverband Schleswig-Holsteinischer Häfen (GvSH) vollzieht einen Führungswechsel. Rückwirkend zum 1. Juli hat der bisherige Vorstandsvorsitzende Ulfbenno Krüger seine Aufgaben an Sebastian Jürgens übergeben. Anlass für diesen Führungswechsel ist das Ausscheiden Krügers als zweiter Geschäftsführer der Lübecker Hafen-Gesellschaft (LHG). Sein Pendant Jürgens übernimmt den Vorstandsvorsitz beim GvSH und führt in Zukunft alleine die Geschäfte der LHG. Sven Wernecke (LHG) bleibt Geschäftsführer des GvSH.

Bernhard Knauß (42) ist seit Mai 2017 Head of Sales bei Idem telematics, einem der führenden deutschen Telematik-Spezialisten. In der neu geschaffenen Funktion verantwortet Knauß den europaweiten Vertrieb der Truck- und Trailer-Telematik. Zuletzt war er bei der Daimler Fleetboard für den internationalen Vertrieb der Omnibus-Telematik verantwortlich und leitete dort zuvor den Vertrieb für Süddeutschland, Österreich und die Schweiz.

Judit Habermann (48) tritt mit sofortiger Wirkung in die Geschäftsführung der Carmobility GmbH, einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Volkswagen Financial Services AG, ein. Sie folgt auf Nils Uphoff, der zuletzt als Geschäftsführer zur Euro Leasing GmbH nach Sittensen wechselte. Habermann verantwortet zukünftig den Geschäftsbereich der Pkw- und Lkw-Tankkarten. Zuvor leitete sie den Vertrieb für Tank- und Servicekarten in der Volkswagen Leasing GmbH. Bevor Habermann 2012 zur Volkswagen Financial Services wechselte, war sie für verschiedene Anbieter in der Fuhrparkmanagement-Branche tätig.

Andrea Wallner ist die neue Director Eastern Europe and Italy bei Meyer Quick Service Logistics (QSL). Neben den Standorten in Italien verantwortet sie die strategische Entwicklung der Standorte in Polen, Tschechien und Ungarn. In der neu geschaffenen Position ist Wallner für die strategische Planung und Geschäftsentwicklung in Italien und Osteuropa verantwortlich, wo die QSL über 800 Systemgastronomie-Restaurants bedient. Wallner verfügt über mehr als 15 Jahre Berufserfahrung in der Systemgastronomie-Logistik, wo sie unter anderem viele Jahre als Account Director für Burger King Teile des bestehenden Netzwerks entwickelte.

Mit Wirkung zum 1. Juli 2017 hat Claudia Schanz die Leitung der Unternehmenskommunikation (Corporate Communications) bei der Hermes Europe GmbH übernommen. In dieser Funktion verantwortet sie sowohl die externe als auch die interne Kommunikation der Hermes Gruppe und berichtet direkt an den CEO von Hermes Europe, Donald Pilz. Schanz folgt damit auf Martin Frommhold, der seit Mai 2017 die Unternehmenskommunikation der Otto GmbH & Co KG leitet. Schanz trat 2010 als Managerin für internationale Kommunikation bei Hermes ein und verantwortete den Auf- und Ausbau der CR-Kommunikation der Hermes Gruppe. 2013 wurde sie in Sprecherfunktion für sämtliche Corporate-Themen berufen. 2016 übernahm sie als Head of Corporate PR & Content die Leitung der neu geschaffenen Abteilung, die sich im Zuge der Megatrends Internationalisierung und Digitalisierung der Entwicklung passgenauer Kommunikationsformate inklusive Social Media widmet.

Der Aufsichtsrat der Stückgutkooperation System Alliance hat Gudrun Raabe mit Beschluss vom 26. April 2017 Prokura erteilt. Raabe ist seit Juni 2005 als Vertriebsbeauftragte bei der System Alliance tätig. Zu ihrem Verantwortungsbereich gehört die Umsetzung von zentralen Projekten des Netzwerks und sie ist damit einer der Treiber für die Einführung einer zentralen Auftragsmanagementlösung als Basis für das elektronische Avis sowie der Transport- und Mehrwertservices für das Zwei-Mann-Handling im B2C-Segment. (sg)