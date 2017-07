Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Seit 1. Juli 2017 ist Thomas Wicke (43) neuer Geschäftsführer und Leiter Vertrieb/Kundenbetreuung bei der Schunck Group. Wicke übernimmt somit die Hauptverantwortung für den weiteren Ausbau der Kundenbetreuung und die Pflege der Geschäftsbeziehungen. Wicke blickt auf eine langjährige Berufserfahrung im Vertrieb zurück. Er startete seine Karriere in verschiedenen Funktionen beim früheren Makler Jauch & Hübener. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre wechselte er im Jahr 2003 zu Aon Risk Solutions, wo ihm später die Verantwortung für die Vertriebsleitung der Regionen Nord und Mitte im Segment Industrie/Commercial übertragen wurde. Zuletzt war Wicke bei Aon Risk Solutions als Head of Specialties und Mitglied der Geschäftsleitung tätig.

Zum 1. Oktober 2017 wird Jens Schroth (42) neuer Leiter Vertrieb für Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH) bei Kögel. Er wechselt nach über 13 Jahren von Schmitz Cargobull zu Kögel. In seiner neuen Funktion bei Kögel kümmert er sich um den Ausbau der Marktposition im Kernmarkt DACH, die Führung der Kögel Gebietsverkaufsleiter und die Entwicklung strategischer Schlüsselkunden. Er wird direkt an Massimo Dodoni, Geschäftsführer Vertrieb, berichten. Schroth verfügt über eine langjährige Vertriebserfahrung in der Auflieger- und Nutzfahrzeugbranche. Zuletzt war er als International Key Account Manager bei Schmitz Cargobull tätig.

Aleksandar Djuricic ist neuer Vertriebsleiter Südosteuropa bei Kögel und verantwortlich für die Länder Slowenien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Albanien, Griechenland, Bulgarien, Moldawien und Ungarn. Er verfügt über 15 Jahre Erfahrung in derNutzfahrzeugbranche. Zehn Jahre managte er eine Niederlassung eines Nutzfahrzeugherstellers in Serbien und Montenegro. Bereits seit 2014 kümmert sich Djuricic um den Vertrieb von Kögel-Neufahrzeugen. Bis Ende 2016 war er mit seiner eigenen Firma Vertragshändler für Kögel in Serbien und Montenegro.

Der Aufsichtsrat der Deutsche Post AG hat Thomas Ogilvie (40) zum Personalvorstand und Arbeitsdirektor berufen. Zum 1. September 2017 übernimmt er diese Aufgaben von Melanie Kreis, die sich zukünftig wie geplant auf ihre Rolle als Finanzvorstand des Unternehmens konzentriert. Ogilvie war zuletzt Executive Vice President Corporate Development bei Deutsche Post DHL Group. Seit mehr als 15 Jahren ist er bei der Deutsche Post DHL Group und hat in dieser Zeit eine Vielzahl von Managementverantwortungen übernommen. Seit Januar 2016 ist er als Executive Vice President Corporate Development für die Konzernstrategie zuständig.

Christiane Brüning (36) hat zum 12. Juni 2017 die Position des Head of Corporate Communications übernommen und verantwortet in dieser Funktion die globale Unternehmenskommunikation des Hellmann Konzerns. Brüning verfügt über langjährige Erfahrungen in der strategischen Unternehmens- sowie in der Finanzkommunikation. In den vergangenen Jahren leitete sie die PR- und Investor Relations-Abteilung der Lloyd Fonds AG in Hamburg. Zuvor war Brüning als Beraterin verschiedener im Logistik-Bereich angesiedelten Unternehmen und als Kommunikationsberaterin des Vorstands der Bank of Scotland in London tätig.

Der Aufsichtsrat der Still GmbH hat den Vertrag des Geschäftsführers Vertrieb, Marketing & Service (CSO), Thomas Fischer (57), um weitere vier Jahre verlängert. Damit wird Fischer die Bereiche Vertrieb, Marketing & Service der Operating Unit Still EMEA (Europe, Middle East, Africa) bis Ende März 2022 führen. Fischer ist seit 1995 in verschiedenen Managementpositionen bei Still tätig und seit 2010 als Mitglied der Geschäftsführung gesamtverantwortlich für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Service.

Um internationales Wachstum zu stimulieren, verstärkt der Bahnfrachtbetreiber Lineas sein Team mit der Einstellung von Jan Elfenhorst und Gijsbert Spirinckx. Elfenhorst verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Transport- und Logistikbranche. Bis vor kurzem war er geschäftsführender Direktor von DB Cargo BTT und Vizepräsident für Sales & Logistics Chemicals bei DB Cargo. Bei Lineas wird Elfenhorst den Zweig Verkaufs- und Geschäftsentwicklung Europa leiten und außerdem für das unlängst gegründete Lineas Deutschland verantwortlich sein. Gijsbert Spirinckx, ehemals Leiter für Produktion und Transportkontrolle bei DB Cargo, soll nun als Geschäftsführer für reibungslose Abwicklung der deutschen Betriebsabläufe von Lineas sorgen. Zusammen mit Jan Elfenhorst wird er für den deutschen Markt verantwortlich sein.

Wirtschaftsminister Olaf Lies wurde zum Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Niedersachsen Ports gewählt. Er folgt damit auf Staatssekretärin a.D. Daniela Behrens. Lies ist zugleich im Aufsichtsrat der JadeWeserPort-Gesellschaften vertreten. Niedersachsen Ports und die JadeWeserPort Realisierungs-GmbH & Co. KG (JWPR) sind eng miteinander verflochten. Mit vollständiger Fertigstellung und Inbetriebnahme des JadeWeserPort werden nunmehr Betriebs- und Verwaltungsaufgaben durch Beschäftigte in Personalunion wahrgenommen und durch einen gemeinsamen Geschäftsführer verantwortet. Weitere Mitglieder des Aufsichtsrates von Niedersachsen Ports sind Sascha Gatena von Niedersachsen Ports, Corinna Gottschalk vom Niedersächsischen Finanzministerium, Ingelore Hering und Hans-Peter Wyderka vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr.

Firestone hat Benjamin Rosenblum zum Managing Director of Sales für Europa & Asien ernannt. Er tritt seine neue Position am 1. August 2017 in der Europazentrale von Firestone in Arnheim (Niederlande) an. Zuletzt war er als Marketingdirektor bei Bandag tätig. In dieser Funktion war er unter anderem für Produktstrategie, Branding und strategische Initiativen verantwortlich. Zuvor hatte er verschiedene Positionen in Management und Beratungsfunktionen bei Unternehmen wie Bain and Company und Ford Motor Company inne.

Nach 21 Jahren als Geschäftsführer bei der Transport Technologie-Consult Karlsruhe GmbH (TTK) wurde Udo Sparmann (69) in den Ruhestand verabschiedet. Seine Nachfolge tritt Rainer Schwarzmann (55) an, der zuvor als Bereichsleiter bei PTV Transport Consult tätig war. Schwarzmann wechselte bereits im April zur TTK und übernimmt zum 1. Juli 2017 jetzt offiziell die Aufgabe des Geschäftsführers. Als zweiter Geschäftsführer ist weiterhin Christian Höglmeier im Amt. Schwarzmann war 18 Jahre lang für PTV in unterschiedlichen Rollen aktiv. Zuletzt verantwortete er als Bereichsleiter den Bereich Business Development und International Consulting bei PTV Transport Consult. (th)