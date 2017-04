Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Michael Cernel (42) wurde am 1. April 2017 zum Geschäftsführer des Logistikdienstleisters Josef Konz berufen. Er war seit 2006 Niederlassungsleiter bei Kraftverkehr Nagel und verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Speditions- und Logistikbranche. Er tritt die Nachfolge von Werner Konz, Inhaber und geschäftsführender Gesellschafter, an, der sich nach einer strukturierten Übergabe aus der Geschäftsführung zurückziehen will.

Christoph Hansel ist neuer Leiter der Unternehmensentwicklung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Er berichtet an den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Flughafengesellschaft. Hansel ist Diplom-Ingenieur Raumplanung und verfügt über 21 Jahre Erfahrung in der Kommunalwirtschaft und der öffentlichen Verwaltung. Seit 2007 war er in der Leipziger Gruppe (Leipziger Stadtholding/Leipziger Verkehrsbetriebe) tätig und hat dort zuletzt in der Leipziger Stadtholding den Bereich Grundsatzfragen (Unternehmensentwicklung) geführt.

Im Zuge der Übernahme der Hornschuch-Gruppe erfolgten personelle Weichenstellungen im Management der Benecke-Kaliko AG sowie in der Konrad Hornschuch AG. Hans-Hinrich Kruse (61), bisher Vorstandsvorsitzender der Konrad Hornschuch AG, wurde an der Seite des Vorstandsvorsitzenden Dirk Leiß (53) zum 1. März 2017 in den Vorstand der Benecke-Kaliko AG berufen. Gleichzeitig legt Kruse den Vorstandsvorsitz bei der Konrad Hornschuch AG nieder und übergibt die Funktion an Roger Liebel (53), der seit 2013 als CFO dem Vorstand des Unternehmens angehört. Liebel wird künftig als Vorstandsvorsitzender die Konrad Hornschuch AG lenken und die Integration in die Benecke-Kaliko begleiten.

Das französische Transport- und Logistikunternehmen Gefco hat Anthony Gunn zum neuen Executive Vice President für den Unternehmensbereich Freight Forwarding ernannt. Gunn leitet somit den Freight Forwarding-Bereichs von Gefco und Mitglied des Vorstands. Er verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Logistiksektor. Zuvor war er Managing Director Europe bei XPO Logistics, vormals Menlo. Seit dem Jahr 2000 war er dort in mehreren leitenden Positionen tätig.

Die bisherige Bahn-Managerin Arina Freitag (46) rückt an die Spitze des Stuttgarter Flughafens. Die Managerin war bislang Leiterin Marktplanung und Vertrieb bei der DB Netz AG. Davor war sie von 2006 bis 2011 bei Fraport als Leiterin des Controllings und Verantwortliche für den Bereich Flughafenentgelte und Preisstrategie. Freitag tritt als Geschäftsführerin die Nachfolge von Geschäftsführer Georg Fundel (63) an, der seit 1996 auf dem Chefsessel sitzt und am Monatsende in den Ruhestand geht. Für den Bereich Non-Aviation, der Immobilien und Verkehrsinfrastruktur, die Entwicklung der Airport City sowie Personalwesen umfasst, ist weiterhin Geschäftsführer Walter Schoefer zuständig. Zugleich hat der Aufsichtsrat einstimmig beschlossen, dass Schoefer bis zu seinem Ausscheiden die Rolle des Sprechers der Geschäftsführung übernehmen wird.

Kathrina Weiß (33) ist am 1. April 2017 zur Geschäftsführerin der Realogis Holding (München) berufen worden. In dieser neu geschaffenen Position ist sie für die weitere Entwicklung der Unternehmensstruktur, der Prozesse und Organisation sowie für die Schulung und Förderung der Mitarbeiter bei der Unternehmensgruppe Realogis zuständig. Die Bereiche Marketing und Personal zählen auch weiterhin zu ihrem Aufgabengebiet. Weiß gehört dem Beratungshaus im Bereich Industrie- und Logistikimmobilien bereits seit 2011 an. In ihrer letzten Funktion als Prokuristin bei der Realogis Immobilien Berlin GmbH war sie seit März 2015 für den Aufbau der neuen Niederlassung in Berlin und als Ausbilderin für einen Teil der Mitarbeiterführung zuständig. Davor arbeitete sie vier Jahre als Marketing Managerin und Assistentin der Geschäftsleitung bei der Realogis Immobilien Deutschland GmbH.

Swiss World Cargo hat seine Organisationsstruktur neu aufgestellt. Die aktuelle Struktur basiert auf drei Säulen: Business Development & Customer Experience, Area & Contribution Management und Quality & Services. Der Bereich Cargo Business Development & Customer Experience wird von Andrés Perez geleitet. Alexander Arafa übernahm 2016 seine neue Rolle als Head of Cargo Area & Contribution Management. Er kümmert sich um die globale Verkaufsorganisation und das Ertragsmanagement von Swiss World Cargo. Christian Wyss ist neuer Head of Cargo Quality & Services. Alle drei Abteilungen werden durch die zentralen Funktionen Training & Continuous Improvement, Marketing & Communications sowie Procurement & Supplier Management unterstützt.

Die Trans Global Projects-Gruppe (TGP) hat Jörg Röhl zum 1. April 2017 zum CEO der Natco Schweiz AG mit Gesamtverantwortung für Europa ernannt. Natco Schweiz gehört seit 2015 zu TGP. Röhl hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Schifffahrts- und Logistikbranche. Nachdem er verschiedene leitende Funktionen in globalen Logistikunternehmen wie Kühne + Nagel, Bolloré und Agility innehatte, war er seit der Gründung von Hansa Heavy Lift in 2011 als Geschäftsführer des Schifffahrtsunternehmens tätig. Er übernimmt von Günther Knotz, der im Jahresverlauf in Ruhestand gehen wird.

Das Schulschiff „Rhein“ steht seit 1. April 2017 unter neuer Leitung. Volker Müßig übernimmt das Ruder der Aus- und Weiterbildungseinrichtung, die sich in der Trägerschaft des Bundesverbandes der Deutschen Binnenschifffahrt (BDB) befindet. Mit seinem Unternehmen Müßig Tankschiffahrt ist er seit September 2007 im Vorstand des BDB vertreten, Mitglied in der Kommission Tankschifffahrt und engagiert sich als Vorsitzender der Schulschiff-Kommission des Verbandes für die Einrichtung. Müßig folgt auf Klaus Ridderskamp, der die Geschicke des Schulschiffs mehr als zwei Jahre geleitet hat und zum 31. März 2017 aus den Diensten des BDB ausgeschieden ist.

Hiab, ein Teil der Cargotec-Gruppe, hat Nikolaus Scheurer mit Wirkung zm 20. März 2017 zum Vice President, Marketing und Communications ernannt. Er berichtet an Scott Hall, Senior Vice President Sales & Services und ist Teil des Sales & Services Führungsteams von Hiab. Zuvor war Scheurer unter anderem bei Sony Mobile oder der Maersk Line tätig.

Nach schwerer Krankheit ist der langjährige Präsident des Bundesverbandes Möbelspedition und Logistik (AMÖ), Christian Rohrbacher, am 4. April 2017 im Alter von 66 Jahren verstorben. Rohrbacher wurde 1993 von den Delegierten einstimmig zum Vorsitzenden der AMÖ gewählt. In dieser Funktion führte er den Verband zwölf Jahre bis 2005. Neben seiner insgesamt 20-jährigen Tätigkeit im Präsidium der AMÖ war Christian Rohrbacher auch Vorsitzender der Fachgruppe Möbel im Landesverband Bayerischer Spediteure, Mitglied des Vorstands der Berufsgenossenschaft für Fahrzeughaltungen, Mitglied im Verkehrsausschuss der IHK für Oberfranken Bayreuth sowie im Aufsichtsrat der DMG Deutsche Möbeltransport AG. (th)