Die wichtigsten Personenmeldungen der vergangenen Wochen aus dem Bereich Transport und Logistik auf einen Blick.

Der brandenburgische Staatssekretär und Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider ist neuer Vorsitzender des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Stellvertretender Vorsitzender bleibt Holger Rößler, Gewerkschaftssekretär von ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Bezirk Berlin. Neue Mitglieder des Aufsichtsrats sind: Margaretha Sudhof, Staatssekretärin in der Senatsverwaltung für Finanzen, Gerry Woop, Europa-Staatssekretär in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, sowie Norbert Preuß, Managing Director bei CBRE Preuss Valteq. Als dritter Geschäftsführer und Arbeitsdirektor wurde Rechtsanwalt Manfred Bobke-von Camen gewählt.

Gunter Glück verlässt auf eigenen Wunsch Leaseplan Deutschland. Er war seit 1994 für das Unternehmen tätig. Zunächst übernahm er die Funktion des Niederlassungsleiters, später die Geschäftsführung Vertrieb. Die Geschäftsleitung Kundenbetreuung und die Verantwortung für die Koordination des internationalen Geschäfts von Flotten übernahm Glück 2004. Ab September 2011 zeichnete er sich verantwortlich für die Geschäftsleitung Vertrieb und Kundenbetreuung von Leaseplan Deutschland. Wer die Nachfolge von Gunter Glück antritt, ist derzeit noch nicht bekannt.

Olaf Fiedler (47) ist seit 1. April neuer Geschäftsführer bei HMF Ladekrane & Hydraulik. Er folgt auf Jörg Hoffmann (52), der die deutsche Tochtergesellschaft des dänischen Kranherstellers seit Dezember 2011 geleitet hat. Fiedler war zuletzt Deutschlandleiter beim Kompressoren-Hersteller Boge. Hoffmann hat mit Wirkung zum 1. April eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er wechselte als Geschäftsführer zur MSG Maschinen Service Gruppe. Die frühere Bopp Gruppe besteht aus den Firmen Atlas Nordhessen in Borken, Atlas Engel in Teuchern und der Baucharter Baumaschinen Vermietungs GmbH in Korbach.

Das auf Softwarelösungen für Transportlogistik und Business Intelligence spezialisierte Unternehmen Initions hat Marcus Sommerfeldt (42) und Ulf Ackermann (38) Gesamtprokura für ihre Geschäfte erteilt. Sommerfeldt arbeitet bereits seit 2002 für die Initions. Er war zunächst als Softwareentwickler für das Transportmanagementsystem Opheo und später als Projektleiter für Initions tätig. Heute ist er als Manager Support & Services & Education für die interne Prozessorganisation und die Ausbildungsprogramme des Unternehmens verantwortlich. Ackermann stieg im Jahr 2005 bei Initions ein und baute gemeinsam mit Gründer und Vorstand André Henkel den Geschäftsbereich Business Intelligence (BI) von Initions auf, der heute von beiden geleitet wird.

Patrick Wanner (39) ist der neuer Leiter Öffentlichkeitsarbeit beim Aufliegerhersteller Kögel. Er verantwortet seit dem 1. März 2017 die nationale und internationale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens. Wanner übernimmt damit den Bereich Kommunikation von Volker Seitz, der dem Ruf eines neuen Arbeitgebers gefolgt ist. Geschäftsführerin Petra Adrianowytsch verantwortet zukünftig den Bereich Business Development und die Leiterin Marketing Eva-Maria Pohl den Bereich Marketing. Pohl und Wanner berichten direkt an Petra Adrianowytsch, Geschäftsführerin Unternehmensentwicklung, Personal und Marketing/Kommunikation bei Kögel. Wanner ist bereits seit 2011 als Pressereferent für Kögel tätig.

Der Vorstand der Daimler AG hat Roger Nielsen (56) zum neuen Präsident und Chief Executive Officer von Daimler Trucks North America (DTNA) und der verbundenen Unternehmen Freightliner Trucks, Western Star Trucks, Thomas Built Buses, Freightliner Custom Chassis Corporation und Detroit Diesel Corporation berufen. Zum 1. April 2017 tritt Nielsen die Nachfolge von Martin Daum an, der zum 1. März 2017 als Vorstandsmitglied für die Geschäftsfelder Daimler Trucks und Daimler Buses berufen wurde. Seit 2001 verantwortete Nielsen als leitender Geschäftsführer das gesamte Produktionsnetzwerk von DTNA und alle operativen Bereiche im Qualitäts- und Lieferantenmanagement, der Logistik sowie der Anwendungstechnik.

Carsten Siebe tritt als Managing Partner in das international operierende Team des Personalberatungsunternehmens Reinecke&Associates in Hamburg ein. Siebe verfügt über eine mehr als 20-jährige Berufserfahrung in der Logistik. Als Geschäftsführer von Eurodis baute er von 2008 bis 2014 ein europäisches Distributionsnetzwerk auf. Zuletzt war er als Direktor für das Netzwerk der Hermes Europe, einem Unternehmen der Otto Group, verantwortlich.

Lorenz Zwingmann (52), Vorstand für Finanzen, IT, Controlling und Prozesse von Knorr-Bremse, wird seinen zum 31. Dezember 2017 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, um sich in seiner norddeutschen Heimat einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen. Zwingmann wird seinen Vertrag bis zum Ablauf voll erfüllen. Über eine Nachfolgeregelung soll schnellstmöglich entschieden werden. Zwingmann gehört dem Vorstand des Unternehmens seit Ende 2008 an, von 2011 bis Mitte 2013 war er zusätzlich Sprecher des Vorstands.

Die im vergangenen Jahr eingeleitete gesellschaftsrechtliche Neuaufstellung bei Volkswagen Financial Services (VWFS) bringt mehrere Personalwechsel mit sich. Die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen stehen hierfür teilweise noch aus. Es ist geplant, alle Personalwechsel nach Ende der voraussichtlich 2017 abgeschlossenen Umstrukturierung umzusetzen. Die einzelnen Bereiche stellen sich wie folgt auf:

Michael Reinhart wird den Vorstand der Volkswagen Financial Services AG nach mehr als zehn Jahren verlassen. Der Vorstand reduziert sich somit von sechs auf fünf Vorstandsmitglieder: Lars Henner Santelmann (Vorstandsvorsitzender), Frank Fiedler (Vorstand für Finanzen und Beschaffung), Christian Dahlheim (Vorstand für Vertrieb und Marketing), Christiane Hesse (Vorstand für Personal und Organisation) und Mario Daberkow (Vorstand für Informationstechnologie und Prozesse).

Neuer Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH wird Michael Reinhart, der zuvor Mitglied des Vorstands der Volkswagen Financial Services AG war. Die neue Geschäftsführung wird aus Reinhart, Harald Heßke (Geschäftsführer Volkswagen Bank), Christian Löbke (bisher Leiter Risikomanagement) und Volker Stadler (bisher Leiter Steering & Strategy IT) bestehen.

Anthony Bandmann, bisher Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Bank GmbH, wird Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH. Die neue Geschäftsführung wird aus Bandmann, Silke Finger (bisher Leiterin Controlling Produkte und Prozesse) und Knut Krösche (bisher Leiter Vertrieb Deutschland Flottenmanagement Großkunden) bestehen.

Torsten Zibell wird neuer Sprecher der Geschäftsführung der neuen Volkswagen Financial Services Digital Solutions GmbH. Er ist seit 2009 Geschäftsführer der Volkswagen Bank GmbH, verantwortlich für den Geschäftsbereich Direktbank. Die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft wird aus Zibell, Jens Springer (bisher Leiter Kundenservice) und Thomas Sutter (bisher Leiter Core Finance Solutions) bestehen.

Gerhard Künne, bisher Sprecher der Geschäftsführung der Volkswagen Leasing GmbH, wird künftig als Sprecher den neuen Geschäftsbereich „Mobility Unit“, zusammen mit Stefan Imme, leiten. Künne stieg 1988 in die Volkswagen Leasing ein. Seit Januar 2013 ist Künne Sprecher der Geschäftsführung. Stefan Imme leitete bisher den Bereich Beteiligungsmanagement und Mergers & Acquisitions und ist Mitglied im Vorstand der Volkswagen Versicherung AG.

Der Verwaltungsrat von Panalpina will Dirk Reich (54) auf der kommenden Generalversammlung am 3. Mai 2017 als neues Verwaltungsratmitglied in das Gremium zu wählen. Er würde Roger Schmid ablösen, der nicht zur Wiederwahl steht. Dirk Reich war zuvor CEO der Cargolux Airlines International und Geschäftsleitungsmitglied bei Kühne + Nagel. 2016 gründete er die R&R International Aviation AG, ein Strategieberatungsunternehmen im Bereich Luftfahrt, Logistik und E-Commerce in China. Er ist im Weiteren Repräsentant der Bundesvereinigung Logistik in China, Fachbeirat des Lehrstuhls für Logistikmanagement der Universität St. Gallen und Mitglied des Aufsichtsrats der LSG Lufthansa Service Holding AG in Frankfurt. Außer Roger Schmid, werden alle anderen aktuellen Verwaltungsratsmitglieder für ein weiteres Jahr zur Wiederwahl stehen.

Nach drei Jahren Neuaufstellung des Vossloh-Konzerns übergibt Hans Schabert den Vorstandsvorsitz der Vossloh AG an Andreas Busemann, der mit Wirkung vom 1. April 2017 zum CEO berufen wurde. Busemann war zuletzt Vorstand Vertrieb und Marketing der DB Cargo AG. Bereits Anfang 2016 hatte Hans Schabert angekündigt, seinen Vorstandsvertrag bei Vossloh aus familiären Gründen nicht über die ursprüngliche Laufzeit von drei Jahren hinaus zu verlängern. (th)