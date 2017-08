Der Netzwerkanbieter für palettierte Fracht hat offenbar in Neufahrn bei München einen Standort für sein süddeutsches Hub gefunden.

Ratingen/München. Palletways, der europaweit aktive Netzwerkanbieter für palettierte Fracht, hat in Neufahrn bei München offenbar einen Standort für sein sogenanntes Südhub gefunden. Dafür soll die deutsche Palletways-Organisation in Neufahrn Medienberichten zufolge den bisherigen Partner DSS24 übernommen haben. Von Palletways bestätigt, wurde dies auf Anfrage bislang nicht. An das Südhub will Palletways bis zu 20 Partner anbinden, um so die Laufzeiten von Sendungen im süddeutschen Raum zu verkürzen. Weitere Einzelheiten will Matthias Mendel, Geschäftsführer der Palletways Deutschland GmbH, Ende September bekannt geben. (eh)