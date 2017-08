Auf dem Gelände des Industriegebiets Stüdekoppel entsteht ein Logistikzentrum für mehrere große Outdoor-Marken – darunter Fjällräven und Globetrotter.

Schwerin/Ludwigslust. In Ludwigslust entsteht ein neues Logistikzentrum für Outdoor-Bekleidung und -Ausrüstung. Investor ist die Fenix Outdoor Logistics, ein Logistikunternehmen verschiedener Hersteller von Outdoor-Equipment. Baubeginn soll am kommenden Dienstag sein, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit.

In dem Logistikzentrum sollen 66 neue Arbeitsplätze entstehen. Mit der Neuansiedlung werde das Industriegebiet Stüdekoppel weiter deutlich aufgewertet, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU).

Anbindung an A14 und A24

Die einstige Militärfläche war vor einem Jahr nach Abschluss der Erschließungsmaßnahmen an die Stadt Ludwigslust übergeben worden. Der Standort sei verkehrsmäßig sehr gut angebunden und auch wegen der Nähe zur Metropolregion Hamburg attraktiv, hieß es damals. Das 28 Hektar große Gelände liegt nahe der Autobahnen A14 und A24.

Die Fenix Outdoor International hat ihren Sitz in Zug in der Schweiz. Zu der Gruppe gehört neben den Outdoor-Marken Fjällräven, Hanwag, Brunton, Primus und Tierra auch die Handelskette Globetrotter. (dpa)