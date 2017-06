Auf österreichischen Straßen wurden im Jahr 2016 sieben Prozent mehr Güter transportiert als im Vorjahr. Auf der Schiene waren es nur knapp zwei Prozent mehr.

Wien. Im Jahr 2016 ist der Straßengüterverkehr in Österreich nach Berechnungen von Statistik Austria im Vergleich zu 2015 um knapp mehr als sieben Prozent auf 376 Millionen Tonnen gestiegen, was einem absoluten Plus von 25 Millionen Tonnen Güter entsprach.

Die Transportleistung der österreichischen Unternehmen im In- und Ausland erhöhte sich dabei um knapp drei Prozent auf 26 Milliarden Tonnenkilometer, wovon 18 Milliarden (+5,4 Prozent) auf innerösterreichische Transporte entfielen. 84 Prozent des österreichischen Transportstrecken auf der Straße waren nicht länger als 80 Kilometer.

Schienengüterverkehr nimmt nur knapp zu

Der gesamte Schienengüterverkehr hat 2016 hingegen nur um knapp mehr als zwei Prozent auf 100 Millionen Tonnen zugelegt, die Transportleistung mit 21 Milliarden Tonnenkilometer lag um 3 Prozent höher als im Jahr zuvor.

Verteilt hat sich dieses Volumen zu 30 Prozent auf den nationalen österreichischen Verkehr, zu 28 Prozent auf Importverkehre, zu 26 Prozent auf Transitverkehre und den geringsten Anteil hatte der Exportverkehr auf der Schiene mit gerade mal 16 Prozent. (mf)