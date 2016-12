Durch die Übernahme entsteht im Nachtexpressgeschäft für das Automotive-Segment eine neue Größe in Deutschland.

Köln. Nox Nachtexpress kauft zum 1. Januar 2017 die Deutschland-Tochter der französischen CAT-Gruppe. Das bestätigt jetzt Georg Kierdorf, einer der beiden Geschäftsführer von Nox Nachtexpress. Seinen Angaben zufolge übernimmt Nox dafür im Rahmen eines Asset Deals unter anderem alle Kundenverträge und Mitarbeiter der CAT LC GmbH mit Hauptsitz in Köln.

Der bisherige Wettbewerber befördert eigenen Angaben zufolge durch seine Lkw- und Transporter-Flotte jede Nacht von montags bis samstags über 20.000 Sendungen für mehr als 6.000 Empfänger – vor allem für die Automobilindustrie. Cat Deutschland sei zuletzt sehr preisaggressiv unterwegs gewesen, sagte Kierdorf. Das Geschäftsfeld „Fahrzeugdistribution“ sei aber nicht Teil der Übernahme.

Durch den Kauf der Aktivitäten von CAT Deutschland erhöht Nox nach eigenen Angaben sein Umsatzvolumen um rund 50 Millionen im Jahr. Damit erwirtschaftet Nox nun laut Kierdorf insgesamt rund 100 Millionen Euro Umsatz – allein im Nachtexpressgeschäft im Automobilbereich. Allerdings seien die Aktivitäten der CAT LC zuletzt hoch defizitär gewesen, räumt er ein.

Die CAT Deutschland ist eine der weltweit 23 Filialen der CAT-Gruppe, die in der Automobillogistik tätig ist. Eine Zusammenarbeit, auf europäischer Ebene, schließt Kierdorf nicht aus. Dazu würden derzeit Gespräche geführt. Ob und an welchen Standorten Nox und Cat Deutschland die Aktivitäten möglicherweise zusammenlegen, steht noch nicht fest. Dies werde erst in den kommenden Monaten geklärt werden, sagt er. Vorstellbar seien aber zum Beispiel Synergien im Hauptlauf. (eh)