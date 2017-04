Bis Ende Oktober beliefert der Nachtexpressdienstleister Landwirte, Lohnunternehmen und Händler durchgehend sieben Tage die Woche mit Ersatzteilen.

Mannheim. Der Nachtexpressdienstleister Nox Nachtexpress baut zur Erntezeit auch in diesem Jahr wieder seinen Service aus und beliefert Landwirte, Lohnunternehmen, Handelsorganisationen, Landmaschinen-Großhändler, Händler und Werkstätten bis Ende Oktober an sieben Tagen die Woche. Normalerweise erfolgt die Lieferung von eiligen Ersatzteilen nicht am Wochenende, sondern erst am Anfang der kommenden Woche, was für Landwirte oft mit teuren Ausfallzeiten verbunden ist. Nox stellt nach eigenen Angaben die Teile bis zum Saisonende auch an Sonn- und Feiertagen bereits vor Arbeitsbeginn zu. Dieser Service wird nach Unternehmensangaben auch für internationale Sendungen gewährleistet: Am späten Nachmittag abgeholt erreichen sie – je nach Bestimmungsort – ihren Empfänger vor acht Uhr des nächsten Tages. Nox kooperiert dazu mit den Landtechnik-Herstellern.

Angeboten wird der Service für alle Ersatzteile, die als Pakete oder einzelne Packstücke versendet werden. Sie können quittungslos an individuell vereinbarten Ablageorten hinterlegt werden. Dies kann der Kofferraum eines Mechanikerfahrzeugs oder ein verschließbarer Raum bei einem Landmaschinenhändler sein. Zu diesem Zweck vertrauen die Auftraggeber Nox die entsprechenden Zugangsschlüssel an. Europaweit verwaltet Nox etwa 72.000 solcher Schlüssel, davon mehr als 50.000 in Deutschland.

Der Wochenendservice wird seit seiner Einführung im Jahr 1991 von der Agrarbranche intensiv genutzt, berichtet Nox. In Spitzenzeiten seien pro Nacht rund 50 Fahrzeuge von Nox unterwegs. Nox Nachtexpress ist die Marke der Innight Express Germany, die Mitte 2016 durch die Übernahme des Nachtexpressgeschäfts der deutschen TNT entstanden ist. (sno)