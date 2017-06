Im Güterverkehrszentrum Berlin Ost hat der Projektentwickler Goodman eine 17.000 Quadratmeter große Immobilie an den Bremssystemhersteller übergeben.

Freienbrink. Ein rund 17.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum ist am Dienstag im Güterverkehrszentrum (GVZ) Berlin Ost in Freienbrink (Oder-Spree) übergeben worden. Künftig werde von dort der Bremssystemhersteller Knorr-Bremse seine Ersatzteile in alle Welt versenden, teilten der Projektentwickler Goodman und der Logistikdienstleister GLX mit.

Die Hauptstadtregion habe sich in den vergangenen Jahren zu einem bedeutenden europäischen Standort für Logistik entwickelt, sagte Hendrik Fischer, Staatssekretär im Brandenburger Wirtschaftsministerium.

Goodman kündigte an, bis Anfang 2018 im GVZ Berlin Süd Großbeeren eine weitere Logistikimmobilie zu entwickeln – mit 13.500 Quadratmetern. Nach Angaben des zuständigen Goodman-Managers Christof Prange hat das Unternehmen in Deutschland unter anderem bereits mehr als 300.000 Quadratmeter Logistikfläche für Kunden aus der Automobilbranche entwickelt. (dpa/ag)