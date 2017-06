Das "Deutsches Institut für Verbrauchs- und Emissionsmessungen" soll auf einer festen Strecke Messungen im realen Straßenbetrieb vornehmen und die Ergebnisse auf einem Internet-Portal veröffentlichen.

Berlin. Eine neue Test-Einrichtung soll nach Plänen von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) mehr Transparenz bei Abgaswerten von Autos schaffen. Dafür soll noch in diesem Jahr ein „Deutsches Institut für Verbrauchs- und Emissionsmessungen” als Verein gegründet werden, wie das Ministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Es soll auf einer festen Strecke Messungen im realen Straßenbetrieb vornehmen und die Ergebnisse auf einem Internet-Portal veröffentlichen.

In einem Beirat sollen auch Kommunen, Verbraucherverbände, gesellschaftliche Organisationen und das Bundesumweltministerium beteiligt werden. Finanziert werden soll das Institut laut einer Vereinbarung von den deutschen Autoherstellern. (dpa)