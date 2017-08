Der Verpackungslogistiker XPack Solutions mit Sitz in der Steiermark hat sich unter anderem auf Export- und Industriegüterverpackungen sowie die Beladung von Containern spezialisiert.

Straß. Nach knapp einjähriger Planungs- und Bauphase startete im Industriezentrum Straß Anfang August die XPack Solutions als nach eigenen Angaben hochspezialisierter Dienstleister für Containerstuffing sowie für Export- und Industriegüterverpackungen. Zum Geschäftsmodell des 10 Mitarbeiter zählenden Unternehmens rund um Geschäftsführer Christian Walzl zählen Verpackungslösungen mit bis zu 15 Jahren Korrosionsschutz für sensible Industriegüter wie zum Beispiel Motoren, Generatoren und Transformatoren.

Neuer Firmensitz in der Steiermark

Der Newcomer im Kreis der österreichischen Verpackungslogistiker schlug seine Zelte in einem nagelneuen Mietobjekt in der Gemeinde Straß in der Südsteiermark auf, direkt gelegen an der Grenze zu Slowenien auf. Die Anlage mit 3500 Quadratmetern Hallenlagefläche unterteilt sich in einen Trakt mit einem 16-Tonnen-Stapler und einen Bereich für die Manipulation von Schwergütern. Dieser ist mit einem eigens dafür installierten Hallenkran mit 60 Tonnen Tragfähigkeit ausgerüstet. „Unser Anspruch ist kein geringerer, als unseren Kunden stets optimale Lösungen anzubieten“, betont Walzl, der zuvor als Geschäftsführer eines Verpackungsunternehmens in Österreich tätig war. (mf)