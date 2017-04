Ab Mitte April nehmen zwei RoRo-Schiffe und ein RoPax-Schiff auf verschiedenen Verbindungen zur Insel ihren Dienst auf.

Catania. Die Unternehmensgruppe Onorato Armatori hat gleich mehrere neue Verbindungen nach Sizilien angekündigt. So werden ab dem 18. April mit der Tirrenia drei wöchentliche Fahrten von Genua und Livorno nach Catania angeboten. Eingesetzt werden dafür zwei RoRo-Schiffe, von denen eines 178 Meter lang und 26 Meter breit, das andere 166 Meter lang und 25 Meter breit ist. Beide Schiffe können Fahrzeuge transportieren, die aneinandergereiht eine Gesamtlänge von bis zu 2500 Metern zulassen. Die Transportschiffe werden die Strecke von und nach Sizilien mit einer Geschwindigkeit von rund 20 Knoten zurücklegen.

Ebenfalls ab dem 18. April gibt es eine neue Verbindung mit einem RoPax-Schiff, das viermal wöchentlich Transporte von Waren und Passagieren zwischen Malta und Catania vorsieht. Die Unternehmensgruppe Onorato Armatori will damit nach eigenen Angaben insbesondere für eine Handelsanbindung von Malta an Sizilien, aber auch an Resteuropa sorgen. (nja)