Wiesbaden/Mainz. Die Pendler auf der stark befahrenen Autobahn 643 zwischen Mainz und Wiesbaden müssen sich noch längere Zeit auf Staus und lange Wartezeiten einstellen. Bei den Bauarbeiten auf der Schiersteiner Brücke muss das Nadelöhr in Höhe der Abfahrt Mainz-Mombach bis zum Spätsommer bestehen bleiben, wie der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte. Ein Gutachten für eine vorübergehende vierspurige Verkehrsführung fiel negativ aus, weil ein 25 Zentimeter hoher Ausgleichskeil hätte angebracht werden müssen, was erhöhte statische Risiken zur Folge gehabt hätte.

Bauarbeiten noch bis Mitte 2020

Bis Spätsommer soll der erste Teil der neuen Brücke fertiggestellt sein. Die Autobahnbrücke über den Rhein zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz wird komplett neu gebaut. Parallel zur alten Brücke entsteht die neue. Bei den Bauarbeiten war im Februar 2015 ein Pfeiler abgesackt und hatte die Region in ein wochenlanges Verkehrschaos gestürzt, da die Brücke komplett gesperrt werden musste. Das gesamte neue Bauwerk soll nach den Planungen bis Mitte 2020 fertiggestellt sein. Dies sei nach wie vor der anvisierte Termin, sagte ein Sprecher von Hessen Mobil. (dpa)