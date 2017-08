In Basel haben die Be- und Entlader Contargo und Swissterminal bereits auf einen 24-Stunden-Betrieb umgestellt.

Basel. Nach der Bahnsperrung bei Rastatt wächst der Güterverkehr auf dem Rhein. Die Sperrung im wichtigsten europäischen Güterverkehrskorridor von Rotterdam über Basel nach Genua in Italien habe die Nachfrage nach Kapazitäten in den Rheinhäfen im schweizerischen Basel erhöht, sagte der Sprecher der Schweizerischen Rheinhäfen, Simon Oberbeck, am Dienstag.

Die Be- und Entlader Contargo und Swissterminal hätten bereits auf 24-Stunden-Betrieb umgestellt, sagte der Geschäftsführer des Verbandes Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft, André Auderset, der Deutschen Presse Agentur. (dpa)