Das Geschäftsfeld Mercedes-Benz Vans hat 2016 einen neuen Absatzrekord erzielt und will sich mit der Initiative „Advance“ künftig noch breiter aufstellen.

Stuttgart. Mercedes-Benz Vans wird im Geschäftsjahr 2016 einen neuen Bestwert beim Absatz erreichen. Das Geschäftsfeld habe von Januar bis November dieses Jahres bereits mehr Fahrzeuge an Kunden ausgeliefert als im gesamten Rekordjahr 2015, teilte das Unternehmen mit. Dabei steigerte Mercedes-Benz Vans bis Ende November den Absatz in Summe um rund 13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf rund 324.000 Fahrzeuge. Damit wurden einen Monat vor Jahresende bereits rund 3000 Einheiten mehr verkauft als im Vergleich zum Gesamtjahr 2015.

Die stärksten Absatztreiber waren die aktuellen Modelle des Midsize-Segments. Die Verkäufe des großen Transporters Sprinter bewegten sich weiterhin auf dem Rekord-Niveau von 2015. Volker Mornhinweg, Leiter Mercedes-Benz Vans kündigte an: „Wir machen weiter Tempo und wollen mit der Mercedes-Benz X-Klasse, dem ersten Pickup eines Premiumherstellers, ab Ende 2017 neue Märkte auf der ganzen Welt erobern. Mit unserer strategischen Initiative ‚Advance‘ stellen wir uns zukünftig noch breiter auf und entwickeln uns vom Hersteller weltweit erfolgreicher Transporter zum Anbieter ganzheitlicher Systemlösungen. Als Pionier gehen wir dabei neue Wege in Sachen Digitalisierung, Automatisierung und Robotik im Transporter und entwickeln auch innovative Mobilitätsangebote. Damit wollen wir den Transport von Gütern und die Beförderung von Personen noch effizienter machen.“

Mercedes-Benz Vans stellte 2016 seine strategische Zukunftsinitiative „Advance“ vor. Die Sparte investiert hierfür bis zum Jahr 2020 rund 500 Millionen Euro. In diesem Zuge wurde eine vollelektrische Fahrzeugstudie „Vision Van“ mit vollautomatisiertem Laderaum und integrierten Lieferdrohnen vorgestellt. Mercedes-Benz Vans kündigte außerdem an, im Jahr 2018 wieder mit einem elektrisch betriebenen Transporter in Serie zu gehen. (tb)