Kapstadt. Mercedes hat jetzt auch einen Pick-up im Angebot. Der neue Mercedes-Benz Pick-up X-Klasse hat im südafrikanischen Kapstadt seine Weltpremiere gefeiert. Das Fahrzeug basiert auf dem Nissan Navara und ist ab November 2017 zu Preisen ab 37.000 Euro erhältlich. Bei der Vorstellung wurde auf eine lange Liste an optionalen Extras hingewiesen.

Der Neue mit dem Stern unterscheidet sich von seinem Gen-Spender sowohl technisch als auch optisch in ein paar Punkten. So haben ihm beispielsweise die Designer ein neues Interieur entworfen und die Ingenieure das Fahrwerk überarbeitet. Als Topmotorisierung steht ab Mitte 2018 ein Sechszylinder-Diesel mit 258 PS zur Wahl. Die Markteinführung startet mit zwei Diese-Aggregaten (163 und 190 PS) sowie – in ausgewählten Märkten – einem Benzinmotor (165 PS).

Angeboten werden die Basisvariante Pure für den klassisch-robusten Einsatz, die Version Progressive für höhere Ansprüche an Wertigkeit und Komfort sowie die Variante Power als Highend-Ausstattung für wohlhabende Stadtmenschen. Dank breiter Spur, komfortabler Feder-Dämpfer-Abstimmung sowie Schraubenfedern und innenbelüfteten Scheibenbremsen vorne und hinten soll sich die X-Klasse auf und neben der Straße markentypisch komfortabel und sicher bewegen lassen. Der zuschaltbare Allradantrieb 4MATIC mit Low-Range-Untersetzung und optionaler Differenzialsperre an der Hinterachse soll auch anspruchsvolle Geländepassagen meistern. Ein permanenter Allradantrieb folgt ab Mitte nächsten Jahres. (sv)