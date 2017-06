Nordkurier Logistik Brief + Paket bietet seinen Kunden an, ihre Paketmarken online zu Hause ausdrucken und das Paket dem Zusteller mitzugeben.

Neubrandenburg. Kunden des Unternehmens Nordkurier Logistik Brief + Paket können sich ihre Paketmarken neuerdings zu Hause online ausdrucken und das Paket dem Zusteller mitgeben. Mit diesem Angebot gehe die Firma den nächsten Schritt in ihrer Mobilitätsstrategie, teilte die Nordkurier Mediengruppe in Neubrandenburg mit. Bislang konnten die Paketmarken nur in Shops gekauft werden.

Die Nordkurier Logistik Brief + Paket hat nach eigenen Angaben am Standort Neubrandenburg im vorigen Jahr 40 Millionen Sendungen sowie rund 100.000 Pakete verarbeitet und ausgeliefert. Damit gehört das Unternehmen mit 900 Mitarbeitern und 430 Fahrzeugen zu den größten Versanddienstleistern im Norden Deutschlands. Mit den Post- und Paketdienstleistungen begann die Nordkurier Mediengruppe 1999. Heute hat sie nach eigenen Angaben 3700 Kunden, darunter Unternehmen, Banken, Ämter und Behörden. 1990 war sie als Zeitungsverlag gestartet. Bei der Unternehmensgruppe arbeiten an 57 Standorten insgesamt 1466 Mitarbeiter. (dpa)