Damit wird bei MAN der erste Baustein für eine Infrastruktur gelegt, mit der sich über Telematik hinaus die an einer Transportkette beteiligten Unternehmen vernetzen können.

München. Ab sofort ist die Rio-Box serienmäßig Teil aller neuen MAN-Lkw-Baureihen der Euro 6-Norm in Europa. Über die cloud-basierte Technologielösung Rio sollen die Nutzer zukünftig zentral auf die unterschiedlichsten Daten ihrer Fahrzeuge zugreifen sowie weitere Services aus der Transport- und Logistikbranche nutzen können. Die Rio-Box fungiert dabei als Schnittstelle zwischen Fahrzeug und der eigentlichen IT-Plattform Rio. Diese soll die Telematikdaten erfassen und auswerten sowie die an einer Transportkette Beteiligten miteinander vernetzen.

Auf Fremdfabrikate können angeschlossen werden

Laut MAN ist die Rio-Box ist system- und herstellerunabhängig und eigne sich daher auch für Mischflotten. Auch ein nachträglicher Einbau der Box für Fahrzeuge mit FMS-Schnittstelle soll in Zukunft möglich sein. Die bisherigen Nutzer des Telematiksystems MAN Telematics hätten die Möglichkeit, ihre erhobenen Daten verlustfrei an Rio zu übertragen.

Zusätzliche Dienste in Vorbereitung

„Zukünftig werden wir nicht nur eigene Services sondern auch Partnerangebote über Rio zur Verfügung stellen“, kündigt Markus Lipinsky, Chef von RIO, an. Zu den bisherigen Partnern der Plattform gehören unter anderem die Start-ups LoadFox, Evertracker und Synfioo. Die Anzahl an weiteren Interessenten sei groß.

Daten Teilen oder nicht, das ist hier die Frage

Bei der Entwicklung der Hardware-Box seien höchste Anforderungen an Datenschutz und -sicherheit gestellt worden. Der Kunde entscheidet selbst, in wie weit er Daten mit Rio teilen und von den digitalen Lösungen der Plattform profitieren möchte. Ein nach europäischen Standards zertifizierter Sicherheitsserver mit Sitz in Deutschland übermittelt die von der Box verschlüsselten Daten und stellt sie den Kunden anschließend über eine Plattform zur Verfügung. Dies ermöglicht dann neben weiteren Funktionen beispielsweise die Analyse von Fahrzeugdaten wie Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Fuel-Level oder Bremsennutzung durch den Fahrer. Weitere, über die klassischen Telematikfunktionen hausgehende Service sind laut MAN in Arbeit. (sv)