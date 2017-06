Mit der Übernahme des niederländischen Logistikers will der amerikanische Kühllogistik-Riese auf dem europäischen Markt Fuß fassen.

Bergen op Zoom. Der US-amerikanische Kühllogistiker Lineage Logistics hat den niederländischen Wettbewerber Partner Logistics übernommen. Durch die erste internationale Übernahme des 2008 gegründeten US-Unternehmens will Lineage Logistics neue Plattformen für Automatisierungsprojekte auf dem amerikanischen und europäischen Markt schaffen, wie das niederländische Fachmagazin „Logistiek“ berichtet. Über den Kaufpreis wurde nichts bekannt.

Partner Logistics besitzt laut einer Pressemitteilung der Unternehmen rund drei Millionen Kubikmeter Kühllagerhausfläche und betreibt sechs vollautomatische Lagerhäuser in den Niederlanden, Belgien und Großbritannien. Das 1998 im südniederländischen Bergen op Zoom gegründete Unternehmen gehört – ebenso wie der neue Besitzer Lineage Logistics – zu den weltweit größten Kühllagerhaus-Spezialisten und bietet Komplettlösungen für Kühltransporte an.

US-Riese eröffnet Partner Logistics neue Möglichkeiten

In den vergangenen Jahren hatte sich Partner Logistics nach internen Schwierigkeiten neu aufgestellt und sich stärker als zuvor als 3PL-Partner positioniert. In diesem Zuge wurden sechs von zwölf Lagerhäusern geschlossen. Partner Logistics ist nur in Europa aktiv und beschäftigt rund 250 Mitarbeiter. Der Name des Unternehmens soll beibehalten werden.

Hinter Lineage Logistics, das seinen Sitz in Irvine im südlichen Großraum von Los Angeles hat, steht die US-Investmentfirma Bay Grove, die auf den Kauf und die Verwaltung von Lagerhäusern spezialisiert ist. Das Unternehmen ist bislang nur in den USA aktiv, dort aber ein Riese: Lineage Logistics betreibt 100 Standorte und besitzt 17 Millionen Kubikmeter Kühllagerraum.

„Die Übernahme von Partner Logistics eröffnet unseren Kunden den Anschluss an die weltweite Lieferkette für moderne Logistiklösungen im Kühl- und Gefriersektor“, so Lineage-CEO Greg Lehmkuhl. Duco Buijze, CEO von Partner Logistics, sagte seinerseits: „Die Übernahme ist eine fantastische Chance für unseren Betrieb und unsere Kunden.“ Der Anschluss an das Netz von Lineage eröffne die Möglichkeit, neue Dienstleistungen anzubieten. (kw)