Der Logistikkonzern konnte Umsatz und Gewinn im ersten Halbjahr 2017 spürbar steigern.

Schindellegi. Die Kühne + Nagel-Gruppe konnte im ersten Halbjahr 2017 in allen Geschäftsbereichen Marktanteile hinzugewinnen. Der Nettoumsatz erhöhte sich nach Unternehmensangaben im Vergleich zum Vorjahr um 8,2 Prozent auf 8,8 Milliarden Schweizer Franken (7,9 Milliarden Euro), der Rohertrag um 3,7 Prozent auf 3,4 Milliarden Schweizer Franken (3,06 Millionen Euro). Der Betriebsgewinn (EBITDA) verbesserte sich um 1,3 Prozent auf 554 Millionen Franken (rund 502 Millionen Euro), der Reingewinn erreichte mit 356 Millionen Franken (rund 322 Millionen Euro) das Vorjahresniveau.

In der Seefracht wuchs Kühne + Nagel mit einem Volumenanstieg von 7,7 Prozent schneller als der Markt und wickelte im ersten Halbjahr 2017 insgesamt 151.000 TEU mehr ab als in der Vergleichsperiode des Vorjahrs. Sowohl im Import als auch im Export konnte das Unternehmen bei den USA-Verkehren Marktanteile hinzugewinnen. In der Luftfracht standen vor allem im zweiten Quartal die Zeichen auf Wachstum. Mit einer rund 18-prozentigen Steigerung der Tonnage im ersten Halbjahr 2017 gelang es dem Konzern, etwa doppelt so schnell zu wachsen wie der Markt. Zu dieser positiven Entwicklung hat nach eigenen Angaben die starke Nachfrage nach industriespezifischen Luftfrachtlösungen beigetragen. Vor allem in den Bereichen Pharma, Luft- und Raumfahrt habe man zahlreiches Neukundengeschäft gewonnen, teilte das Unternehmen mit.

Zuwächse gab es auch im Landverkehr: In den ersten sechs Monaten 2017 konnten hier der Nettoumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 3,3 Prozent und der Rohertrag um 3,5 Prozent gesteigert werden. Dazu trugen zum einen ein höheres Aufkommen bei den Stückgut-, Komplettladungs- und Intermodalverkehren in Europa und den USA bei, zum anderen die gute Auftragslage bei den industriespezifischen Dienstleistungen. (sno)