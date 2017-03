Der Logistikdienstleister ist künftig verantwortlich für den internationalen Transport der empfindlichen Produkte des Pharmaunternehmens.

Hamburg/Aachen. Kühne + Nagel (KN) und das Pharmaunternehmen Grünenthal haben eine globale Partnerschaft für die Land-, Luft- und Seefracht vereinbart. Wie KN mitteilt, soll der Hamburger Logistikdienstleister die Grünenthal Gruppe bei der Neuaufstellung der weltweiten Lieferkette für hochempfindliche Pharmaprodukte unterstützen.

Grünenthal, ein international tätiges, forschendes Pharmaunternehmen mit Sitz in Aachen, hat Produktionsstandorte in Europa und Lateinamerika und ist in 32 Ländern durch Tochtergesellschaften vertreten. Die Produkte des Unternehmens sind nach eigenen Angaben in 155 Ländern erhältlich. Zur Versorgung aller Standorte benötige man einen weltweit agierenden Partner, der die hohen Ansprüche des Unternehmens an Zuverlässigkeit und Nachverfolgbarkeit der Lieferung erfüllt und die höchsten internationalen Standards einhält.

KN Pharma Chain erfüllt Grünenthals Ansprüche

KN und Grünenthal wollen nun gemeinsam eine auf die Bedürfnisse der Grünenthal Gruppe maßgeschneiderte Lösung entwickeln, deren zentraler Baustein KN PharmaChain ist – ein multimodales Logistikangebot für temperaturgeführte Tür-zu-Tür-Transporte, das eine präzise Nachverfolgbarkeit der Lieferungen und ein intensives und proaktives Risiko-Management ermöglichen soll.

Neben der konzeptionellen Weiterentwicklung des Netzwerks umfasse der Vertrag zwischen KN und Grünenthal integrierte Logistikdienstleistungen wie das Netzwerk- und Stockmanagement sowie den weltweiten Transport von temperaturgeführten Produkten per Seefracht, Luftfracht und Landverkehr. (jt)