Frankreich und Italien wollen beim Alpentransport verstärkt auf die Schiene setzen. Dafür suchen sie gemeinsam nach einem Betreiber für die Schienenautobahn.

Paris/Rom. Die Verkehrsministerinnen in Rom und Paris haben europaweit eine Konzession für die Schienenautobahn über die Alpen ausgeschrieben. Diese war 2003 nach einem Unfall im Montblanc-Tunnel als Experiment eingerichtet worden.

Die am ersten August erfolgte Ausschreibung unterstreiche den Willen beider Länder, bei der Alpenquerung von der Straße auf die Schiene umzuschalten und den Lkw-Transport per Bahn zu verstärken, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Transport per Schiene sei zudem ein wesentliches Bindeglied zwischen Frankreich und Italien bei Gefahrguttransporten. Die Konzession soll für die Dauer von 10 Jahren vergeben werden. (jb)