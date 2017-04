Der Flughafen Köln/Bonn konnte seinen Gewinn im Jahr 2016 um 1,2 Millionen Euro steigern. Dazu beigetragen haben Rekordzahlen bei Passagieren und Luftfracht.

Köln/Bonn. Mit Rekordzahlen in den beiden großen Verkehrssegmenten Passage und Luftfracht sowie einem Nachsteuergewinn in Höhe von 6,3 Millionen Euro hat der Köln Bonn Airport das Geschäftsjahr 2016 erfolgreich abgeschlossen. Wie der Flughafen am Donnerstag mitteilte, erreichte die Zahl der Fluggäste mit 11,9 Millionen einen neuen Höchststand. Auch bei der Luftfracht konnte am rheinischen Airport ein Allzeithoch verzeichnet werden: 786.000 Tonnen verladene Waren und Güter bedeuteten ein Plus von 4 Prozent.

„2016 war eins der besten Jahre in der Unternehmensgeschichte. Vor allen wesentlichen operativen und wirtschaftlichen Kennzahlen steht ein Plus und wir konnten in der Verkehrsstatistik einige Bestmarken aufstellen“, sagt Michael Garvens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH.

Luftfracht wächst stärker als der Markt

Im Luftfrachtsegment lag das Plus von 4 Prozent leicht über der Marktentwicklung in Deutschland von plus 3,4 Prozent. Im Vergleich mit den führenden europäischen Expressfracht-Flughäfen belegte Köln/Bonn damit beim Wachstum Platz zwei. „Die Luftfracht bleibt unsere zweite tragende Säule und ist für die langfristige Entwicklung dieses Flughafens und unserer Exportwirtschaft eminent wichtig“, so der Flughafenchef.

Die positiven Verkehrszahlen führten auch zu einem höheren Gewinn. Im Vergleich zum Vorjahr konnte der Flughafen sein Ergebnis um 1,2 Millionen Euro auf 6,3 Millionen Euro nach Steuern verbessern. Der Umsatz legte deutlich zu: 319,1 Millionen bedeuteten ein Plus von 7,3 Prozent und den bislang höchsten erzielten Wert. Das operative Ergebnis (EBITDA) lag 2016 mit 54,9 Millionen Euro (+0,5%) leicht über dem Vorjahr (54,6 Mio.).

Positiver Start ins Jahr 2017

Der Start ins laufende Jahr ist für den Airport nach eigenen Angaben sehr positiv verlaufen: 2,33 Millionen Fluggäste nutzen den Flughafen von Januar bis März, dies entsprach einem Plus von 4 Prozent (Vorjahr: 2,25 Mio.). „Wir gehen davon aus, dass wir in diesem Jahr erstmals die 12-Millionen-Marke knacken können“, sagt Flughafenchef Garvens mit Blick auf den guten Jahresauftakt.

Noch besser entwickelt sich nach Flughafenangaben seit Jahresbeginn die Luftfracht. Die Zuwächse lagen demnach durchschnittlich bei 7 Prozent. Im März wurde mit einem Wachstum von 10 Prozent und einer Tonnage von 72.656 Tonnen ein neuer Monatsspitzenwert erreicht. Für das Gesamtjahr rechnet der Flughafen erstmals mit 800.000 Tonnen Luftfracht. Der Gewinn wird dementsprechend bei rund 6 Millionen Euro erwartetet. (dpa/jt)