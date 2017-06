Der Logistikdienstleister ITG übernimmt in den kommenden drei Jahren Speditions- und Logistikleistungen für den japanischen Druckerhersteller Mimaki.

Amsterdam. ITG Global Logistics und Mimaki, ein japanischer Hersteller für Großformatdrucker, verlängern ihre bisherige Zusammenarbeit um weitere drei Jahre. Dazu hat Mimaki mit der niederländischen Tochtergesellschaft des in Deutschland ansässigen Logistikdienstleisters eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die in Amsterdam ansässige Mimaki Europe ist verantwortlich für Vertrieb, Marketing, Logistik, Verwaltung und technischen Kundendienst über Vertriebspartner und Händler für die EMEA-Regionen. „Wir sind stolz, für Mimaki auch künftig Logistikleistungen zu erbringen“, sagt Rob Spaans, Managing Director der ITG Niederlande.

Das japanische Unternehmen beschäftigt weltweit 1400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte 2015 einen Umsatz von rund 366 Millionen Euro. Seit 2014 bewirtschaftet die ITG in Amsterdam das Lager für Mimaki Europe. Neben klassischen Logistikleistungen wie Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung und Verpackung werden zusätzliche Value Added Services erbracht. Darüber hinaus wickelt die ITG Teile der Distribution für den Kunden ab.

Pro Jahr werden für den Kunden Mimaki derzeit rund 20.000 Bestellungen abgewickelt - Tendenz steigend, da für das digitale Drucken in den nächsten Jahren weiteres Wachstum prognostiziert wird. Derzeit entsteht für die ITG im Raum Amsterdam eine neue Logistikimmobilie mit 10.000 Quadratmetern, in dieder Logistikdienstleister voraussichtlich im Juli umziehen wird. Der neue Standort biete gute Anbindungen für die Verkehrsträger See-, Luft- und Straßenverkehr, hieß es. (tb)