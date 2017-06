Opheo-Anbieter Initions und Nevaris Bausoftware haben eine partnerschaftliche Zusammenarbeit in der Baubranche beschlossen.

Hamburg/Achim. Um ihre gemeinsamen Stärken im Bauhaupt- und Baunebengewerbe weiter auszubauen, haben die Initions AG und das auf Bausoftware spezialisierte Unternehmen Nevaris eine strategische Kooperation vereinbart. So soll das modular aufgebaute, aus kaufmännisch-bautechnischen Lösungen bestehende Nevaris-Softwarepaket mit der Transportmanagement-Software Opheo eine ideale Ergänzung erhalten. Initions sieht die Stärke von Opheo nicht zuletzt in dem flexiblen Abbilden der unterschiedlichen Transportarten und Fahrzeugtypen der Baubranche. So lassen sich mit Opheo nicht nur Planenfahrzeuge, sondern auch Kipper, Betonfahrmischer, Silozüge, Tieflader, Kranfahrzeuge und Arbeitsmaschinen planen und verfolgen.

„Der ideale Partner”

„Opheo ist ein sehr durchdachtes und anwenderfreundliches System, das die Transportprozesse und Besonderheiten der Baubranche hervorragend abbildet”, erklärt Nevaris-Geschäftsführer Daniel Csillag. Vor diesem Hintergrund sei die initions AG „der ideale Partner für uns.”

„Die Partnerschaft mit Nevaris bietet uns die Chance, an der Seite eines starken etablierten Players den Marktanteil im Bausegment weiter auszubauen”, betont Stefan Anschütz, Vorstand und Mitbegründer der initions AG. „Da wir bereits in der Vergangenheit erfolgreich zusammengearbeitet hatten, lag die Entscheidung für eine strategische Kooperation auf der Hand.“ (mh)